مسيّرة تغلق أجواء مطار رامون الإسرائيلي في ثاني هجوم خلال أسبوع

أغلقت إسرائيل، اليوم الأحد، المجال الجوي في منطقة مطار رامون (جنوب)، جراء هجوم بطائرة مسيرة قالت إنها أُطلقت من اليمن، في ثاني هجوم من نوعه خلال أسبوع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "إنه تم تفعيل صفارات الإنذارات بشأن تسلل طائرة معادية (مسيرة) في منطقة بئير أورا (في وادي عربة)، ويتم فحص التفاصيل". مضيفا أن الإنذارات فُعّلت خشية سقوط شظايا الصاروخ الاعتراضي.

من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن صفارات الإنذار فعّلت في منطقة مطار رامون (شمال إيلات) بعد تسلل طائرة مسيرة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بتعليق حركة هبوط وإقلاع الطائرات من المطار حتى إشعار آخر.

وفي السابع من سبتمبر/ أيلول الجاري، أصيب إسرائيلي بجروح طفيفة جراء سقوط طائرة مسيرة، أطلقت من اليمن لم يتم رصدها، داخل مطار رامون.

كما تصاعدت أعمدة الدخان من داخل المطار، وسط حالة من الهلع بين إسرائيليين، وتبنت جماعة الحوثي الهجوم.

وتهاجم جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيرة، كما تستهدف سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، وتقول إن هجماتها رد على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.