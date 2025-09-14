أخبار|السودان

غرق 51 مهاجرا سودانيا في البحر المتوسط

Migrant boat rescued in Mediterranean Sea- - CENTRAL MEDITERRANEAN - AUGUST 26: A boat carrying 130 migrants, including 18 women and 6 girls, from Egypt, Eritrea, and Sudan, departed from Libya at 4:00 a.m. on August 26, 2025, attempting to reach Europe. After a fishing vessel alerted about their position, the rescue ship Astral, operated by the NGO Open Arms, approached to distribute life jackets and water to those on board. Later, the Italian Coast Guard arrived and transferred all the passengers to safety.
مهاجرون سودانيون ومن دول أفريقية انطلقوا الشهر الماضي من ليبيا وجرى إنقاذهم بالبحر المتوسط (الأناضول)
Published On 14/9/2025
|
آخر تحديث: 16:36 (توقيت مكة)

حفظ

قال مالك الديجاوي مدير منظمة "الحد من الهجرة والعودة الطوعية للجاليات السودانية" في ليبيا إن 51 سودانيا لقوا مصرعهم غرقا أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط على متن قارب مطاطي.

وأضاف -في تصريحات للجزيرة- أن القارب المنكوب انطلق من ليبيا وغرق قبالة سواحل اليونان.

وأضاف الديجاوي أن أغلب المهاجرين الغرقى في هذا الحادث من بلدات العسيلات والدبيبة والعيلفون شرقي العاصمة الخرطوم.

ووفقا لمنظمة الهجرة العالمية، قتل منذ مطلع العام الجاري أكثر من 700 شخص أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وتنطلق العديد من القوارب المحملة بالمهاجرين من السوال الليبية في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وتواصلت هذه الرحلات المحفوفة بالخطر على الرغم من الجهود المشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.

المصدر: الجزيرة

إعلان