غرق 51 مهاجرا سودانيا في البحر المتوسط

قال مالك الديجاوي مدير منظمة "الحد من الهجرة والعودة الطوعية للجاليات السودانية" في ليبيا إن 51 سودانيا لقوا مصرعهم غرقا أثناء عبورهم البحر الأبيض المتوسط على متن قارب مطاطي.

وأضاف -في تصريحات للجزيرة- أن القارب المنكوب انطلق من ليبيا وغرق قبالة سواحل اليونان.

وأضاف الديجاوي أن أغلب المهاجرين الغرقى في هذا الحادث من بلدات العسيلات والدبيبة والعيلفون شرقي العاصمة الخرطوم.

ووفقا لمنظمة الهجرة العالمية، قتل منذ مطلع العام الجاري أكثر من 700 شخص أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى أوروبا.

وتنطلق العديد من القوارب المحملة بالمهاجرين من السوال الليبية في محاولة للوصول إلى أوروبا.

وتواصلت هذه الرحلات المحفوفة بالخطر على الرغم من الجهود المشتركة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية.