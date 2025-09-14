مسؤولون إسرائيليون: العملية في مدينة غزة قد تستغرق شهورا

توقع مسؤولون أمنيون إسرائيليون، السبت، أن تستغرق العملية العسكرية الجارية لاحتلال كامل مدينة غزة، التي يقطنها أكثر من مليون فلسطيني، أشهرا عديدة.

وتأتي هذه العملية في إطار حرب الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل بغزة بدعم من الولايات المتحدة.

وفي 3 سبتمبر/أيلول الجاري، أطلق الجيش الإسرائيلي عدوانا باسم عربات جدعون 2 لاحتلال مدينة غزة بالكامل (شمال)، مما أثار انتقادات واحتجاجات في إسرائيل، خوفا على حياة الأسرى والجنود في القطاع.

وفي إطار خطته لاحتلال المدينة، دمّر الجيش الإسرائيلي منذ 11 أغسطس/آب الماضي في مدينة غزة 1600 برج وعمارة سكنية بشكل كامل، ونحو ألفي برج وعمارة أخرى بشكل بليغ، إضافة إلى 13 ألف خيمة، مما تسبب بتشريد أكثر من 100 ألف نسمة كانوا يقطنون تلك المساكن والخيام، وفق المكتب الإعلامي.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء السبت، عن مصادر أمنية، لم تسمها، أن العملية البرية الهادفة لاحتلال مدينة غزة ستستغرق أشهرا عديدة، في وقت تجمدت فيه صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.

وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني أن هذه التقديرات، عرضت على الوزراء الإسرائيليين خلال اجتماعات الحكومة المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت).

وأشارت الهيئة، إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطر، سيكون سببا مؤثرا بتجميد جهود التوصل إلى اتفاق صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس.

والثلاثاء، شنت إسرائيل هجوما جويا على قيادة حماس بالدوحة، وتوعدت بعدها بمهاجمة قادة الحركة الفلسطينية في كل مكان.

ودانت قطر الهجوم الإسرائيلي، واصفة إياه بأنه إرهاب دولة، مؤكدة احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان الذي أسفر عن مقتل عنصر من قوى الأمن الداخلي.

في حين أعلنت حماس نجاة وفدها المفاوض بقيادة رئيسها بغزة خليل الحية، من محاولة الاغتيال، ومقتل مدير مكتبه جهاد لبد، ونجله همام الحية، و3 مرافقين هم عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد عبد المالك.

وجاء الهجوم على قطر رغم قيامها بدور وساطة إلى جانب مصر، وبمشاركة أميركية، في مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، للتوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار بقطاع غزة.

ويعكس هذا الهجوم توسيع إسرائيل اعتداءاتها إقليميا، إذ شنت في يونيو/حزيران الماضي عدوانا على إيران، وترتكب منذ نحو عامين إبادة جماعية بغزة واعتداءات بالضفة الغربية المحتلة، وتنفذ غارات جوية على لبنان وسوريا واليمن.