كاركي تتعهد بوضع حد للفساد في نيبال

تعهدت رئيسة وزراء نيبال الجديدة سوشيلا كاركي، اليوم الأحد، بتلبية مطالب المحتجين الذين نادوا بـ"وضع حد للفساد"، وذلك عقب أعمال الشغب التي اندلعت هذا الأسبوع وأسفرت عن مقتل 72 شخصا مما أجبر سلفها على الاستقالة.

وقالت سوشيلا كاركي (73 عاما) في أول تصريح لها بعد توليها منصبها الجمعة الماضي خلفا لرئيس الوزراء كيه بي شارما أولي: "علينا أن نعمل بما يتماشى مع تفكير الجيل زد" في إشارة إلى الأشخاص الذين وُلدوا بين أواخر التسعينيات وأوائل العقد الثاني من القرن الحالي.

وأضافت رئيسة المحكمة العليا السابقة البالغة 73 عاما "ما تطالب به هذه المجموعة هو القضاء على الفساد وحوكمة رشيدة والمساواة الاقتصادية.. علينا جميعا أن نكون عازمين على تحقيق هذا الهدف".

وشهدت العاصمة كاتماندو الاثنين والثلاثاء، تظاهرات عنيفة مناهضة للحكومة أوقعت 72 قتيلا على الأقل و191 جريحا، وفقا لحصيلة محدَّثة صدرت الأحد عن السكرتير الأول للحكومة إيكنارايان أريال، وذلك بعدما أفادت حصيلة سابقة عن مقتل 51 شخصا.

ولاحقا أظهرت أحدث بيانات وزارة الصحة في نيبال أن ما لا يقل عن 2113 شخصا أصيبوا في أسوأ اضطرابات تشهدها البلاد منذ عقود.

وأُضرمت النيران في عدد من المباني الحكومية ومقر المحكمة العليا ومبنى البرلمان ومراكز شرطة وشركات ومنازل خاصة لسياسيين بما في ذلك منزل الرئيس رام تشاندرا بوديل ورئيس الوزراء السابق كيه بي شارما أولي.

ووقفت كاركي دقيقة صمت الأحد حدادا على ضحايا الاضطرابات التي تعتبر الأكبر منذ إلغاء النظام الملكي في العام 2008، والتي اندلعت جراء قمع الشرطة لتظاهرات ندد خلالها المشاركون بحجب شبكات التواصل الاجتماعي وبآفة الفساد التي يقولون إنها تقوّض الدولة الصغيرة الواقعة في الهيمالايا.

وأشارت إلى أنها وحكومتها الموقتة "لن تبقيا في منصبيهما أكثر من ستة أشهر"، ذلك أن الرئيس رام شاندرا بوديل أمر بحل البرلمان، فور تنصيبها، ودعا إلى انتخابات تشريعية في الخامس من مارس/آذار 2026، وهو ما كان المحتجون الشباب يطالبون به.

ويعاني أكثر من خُمس سكان نيبال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاما من البطالة، بحسب البنك الدولي، بينما يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1447 دولارا فحسب.