رئيس وزراء قطر: عدوان إسرائيل لن يثنينا عن مواصلة جهود إنهاء الحرب بغزة

قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال كلمته بافتتاح أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد غدا، الاثنين، إن عدوان إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض، لكنه أكد مواصلة جهود الوساطة لإنهاء الحرب بغزة.

وقال إن العدوان الإسرائيلي المتهور والغادر على الدوحة ارتكب أثناء استضافة قطر مفاوضات بشأن غزة، وتمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في هذا الهجوم الهمجي الذي لا يمكن توصيفه إلا كإرهاب دولة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء القطري أن الهجوم الإسرائيلي ليس اعتداء على موقع بل على مبدأ الوساطة بحد ذاته، وهو عدوان لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض، لكنه أكد على أن "ممارسات إسرائيل لن تثنينا عن مواصلة جهودنا مع مصر والولايات المتحدة لوقف الحرب".

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن على أن الاعتداء على سيادة قطر خرق صريح للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية والأخلاقية، مضيفا أن ما يشجع إسرائيل على الاستمرار بنهجها عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها.

وطالب بعدم السكوت والتهاون أمام هذا العدوان البربري، قائلا إن الوقت قد حان لتوقف المجتمع الدولي عن الكيل بمعايير مزدوجة. كما ثمن الإجماع الدولي في مجلس الأمن على إدانة إسرائيل ودعم قطر. وقال إن المنطقة لن تنعم بالأمن والسلام دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

وبدأت اليوم بالدوحة أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي ستعقد غدا، الإثنين، برئاسة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ومشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

ويناقش الاجتماع مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر يوم التاسع من سبتمبر الجاري، والذي استهدف مقار سكنية لعدد من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالدوحة.