تثبيت رئيس الوزراء الجزائري في منصبه وإعلان سادس حكومة في عهد تبون

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، تعديلا وزاريا في قطاعات عدة، وتثبيت رئيس الوزراء بالنيابة سيفي غريب في منصبه، معلنة عن أعضاء سادس حكومة في عهد الرئيس عبد المجيد تبون.

وعرفت الحكومة الجديدة بقاء أحمد عطاف وزير دولة للشؤون الخارجية والجالية الجزائرية بالخارج والشؤون الأفريقية، والسعيد شنقريحة وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وكان الرئيس الجزائري، قد استقبل، اليوم الأحد، سيفي غريب، وعيّنه رسميا رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة، بعد نحو أسبوعين من صدور مرسوم رئاسي أنهى بموجبه مهام نذير العرباوي.

كما عرفت الحكومة الجديدة تغييرات في عدد من الحقائب الوزارية، إلى جانب تعيينات جديدة، إضافة إلى استحداث قطاعات وزارية لأول مرة.

وقال سيفي غريب، إن الرئيس الجزائري قد أسدى تعليمات له بالسهر على "خدمة المواطن أولا، والدفع بالاقتصاد الوطني نحو المراتب التي تليق بالجزائر".

وأكد غريب التزامه وطاقمه بـ"العمل الميداني والتشاور مع مختلف الفئات الوطنية خدمةً للجزائر".

وكان تبون أنهى في 28 أغسطس/آب مهام رئيس الوزراء نذير العرباوي الذي شغل المنصب منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وعين وزير الصناعة سيفي غريب رئيسا للوزراء بالنيابة.

وشغل غريب منصب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني في حكومة العرباوي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقبلها شغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الجزائرية القطرية للصلب.