شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر جيرانها من "استعراض متهور للقوة"

حذرت كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، من أن المناورات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان قد تؤدي إلى "تداعيات سلبية" على البلدان الثلاثة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إنه سيجري رفقة نظرائه من اليابان والولايات المتحدة تدريبات دفاعية سنوية تسمى "حافة الحرية" ابتداء من غد الاثنين إلى الجمعة، لرفع مستوى القدرات العملياتية الجوية والبحرية والإلكترونية ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية نقلا عن كيم قولها "استعراض القوة المتهور الذي أظهرته الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية في الأماكن الخطأ -أي حول جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية- سيؤدي بلا شك إلى تداعيات سلبية عليهم".

وذكرت وسائل الإعلام المحلية في كوريا الجنوبية أن سول وواشنطن التي تنشر نحو 28 ألف جندي أميركي في كوريا الجنوبية تعتزمان أيضا تنظيم مناورات "الصولجان الحديدي" هذا الأسبوع، وهي محاكاة لدمج قدرات البلدين التقليدية والنووية ضد تهديدات كوريا الشمالية.

ودأبت بيونغ يانغ على انتقاد تلك التدريبات المشتركة وتعتبرها تدريبات على الغزو، وردت في بعض الأحيان باختبارات للأسلحة، لكن سول وواشنطن تقولان إن التدريبات العسكرية دفاعية بحتة.

ويأتي تصريح كيم يو يونغ في أعقاب تأكيد شقيقها خلال زيارة إلى مركز عسكري مضي بلاده في تعزيز ترسانتها النووية.

ومنذ فشل قمة مع الولايات المتحدة عام 2019، تؤكد كوريا الشمالية أنها لن تتخلى عن سلاحها النووي.