شعبة إعادة التأهيل الإسرائيلية: 20 ألف ضابط وجندي أصيبوا منذ 7 أكتوبر 2023

كشفت شعبة إعادة التأهيل بوزارة الدفاع الإسرائيلية أنها عالجت نحو 20 ألف جندي جريح منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يعاني أكثر من نصفهم من مشاكل نفسية.

ووفقا للوزارة الإسرائيلية، فإن نحو 56% ممن تلقوا العلاج في مراكز إعادة التأهيل خلال الحرب يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة ومشاكل نفسية أخرى.

ووُصف نحو 9% من الجرحى بإصابات تتراوح بين المتوسطة والشديدة، وصُنف 56 جريحا على أنهم يعانون من إعاقة تزيد على 100% وهي أشد درجات الإصابة، و24 جريحا يعانون من إعاقة كاملة بنسبة 100%، و168 مصابا بإصابات رأس معقدة، و16 جريحا مصابا بالشلل، و99 مبتوري الأطراف، وقد حصلوا على أطراف صناعية، وفقا للوزارة.

وبحسب شعبة إعادة التأهيل الإسرائيلية، فإن حوالي 45% من أصل 20 ألف جندي مصابون بجروح جسدية، وحوالي 35% يعانون من اضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات نفسية أخرى، وحوالي 20% يعانون من إصابات جسدية واضطرابات نفسية. ومن بين هؤلاء الجنود، حوالي 64% جنود احتياط.

وأضافت أن قسم إعادة التأهيل يستقبل شهريا حوالي ألف جندي جريح جديد من الحرب، بالإضافة إلى حوالي 600 طلب اعتراف بإصاباتهم من حروب سابقة.

وتقول وزارة الدفاع الإسرائيلية إن قسم إعادة التأهيل يعتني بإجمالي 81 ألفا و700 من الجنود بمن فيهم الجنود القدامى المصابون في حروب سابقة، من بينهم 31 ألفا أو 38%، يعانون من أمراض الصحة العقلية.

وتتوقع الوزارة أنه بحلول عام 2028، سيعالج المركز حوالي 100 ألف، نصفهم على الأقل يعاني من اضطراب ما بعد الصدمة واضطرابات نفسية أخرى.

وارتفعت ميزانية قسم إعادة التأهيل بنسبة 53% هذا العام لتصل إلى 8.3 مليارات شيكل (2.48 مليار دولار)، منها 4.1 مليارات شيكل (1.22 مليار دولار) مخصصة لعلاج المصابين بأمراض الصحة النفسية، وفقا للوزارة.