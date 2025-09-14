شاهد.. سرايا القدس تقصف آليات إسرائيلية شرقي غزة

بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي -الأحد- مشاهد من استهداف مقاتليها آليات عسكرية إسرائيلية شرقي مدينة غزة، كما أعلنت تدمير دبابة إسرائيلية بعبوة ناسفة.

وتضمنت المشاهد عملية رصد دقيقة لآليات هندسية إسرائيلية في محيط تل المنطار شرقي حي الشجاعية، ثم نصب مقاتلي السرايا منصة إطلاق متحركة.

ووثقت أيضا لحظة إطلاق قذائف الهاون على تجمع الآليات الإسرائيلية، وكذلك لحظة سقوطها على المنطقة المستهدفة.

وفي التاسع من الشهر الجاري، أعلنت السرايا -عبر قناتها في تليغرام- قصف قوات الاحتلال في محيط تل المنطار بقذائف الهاون النظامي.

في سياق متصل، قالت سرايا القدس إن مقاتليها دمروا -أمس السبت- بعبوة ناسفة دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا خلال توغلها في محيط صالة اليازجي في حي الشيخ رضوان بغزة.

وكانت السرايا قد أعلنت إحباط تسلل قوة إسرائيلية خاصة جنوبي المدينة، وبثت مقطع فيديو يظهر تنفيذ العملية أواخر الشهر الماضي، وعرضت بقايا ملابس ومعدات عسكرية وأجهزة اتصالات مكتوبا عليها باللغة العبرية.

وقد دأبت فصائل المقاومة في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

كما دأبت الفصائل على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها، إضافة إلى قصف مدن ومستوطنات بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى.