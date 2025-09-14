إسرائيل تتوغل في بلدتين بجنوب سوريا وتستجوب الأهالي

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلا جديدا في جنوب سوريا، صباح اليوم الأحد، حيث اقتحمت بلدتي صيصون وسرية جملة بريف درعا الغربي وقامت بعمليات تفتيش في الأحياء السكنية، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا).

وقالت سانا إن نحو 18 آلية عسكرية تابعة للاحتلال توغلت بين منازل المواطنين في بلدة صيصون، وقام أفرادها بعمليات دهم وتفتيش في الأحياء السكنية.

وأضافت أن آليات أخرى انتشرت في محيط بلدة سرية جملة القريبة من خط فصل القوات مع الجولان السوري المحتل.

وحسب الوكالة، تزامن التوغل مع تحليق طائرات استطلاع إسرائيلية في أجواء المنطقة، وسط حالة من القلق والتوتر بين الأهالي، الذين تحدث بعضهم عن استجوابات ميدانية نفذها جنود الاحتلال خلال عمليات التفتيش.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في الجولان، واحتلت مزيدا من الأراضي السورية كما شنت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية في أنحاء سوريا.

ودانت دمشق الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا والتوغلات المتكررة في القنيطرة ودرعا وريف دمشق، مؤكدة أنها تعرقل جهود تحقيق الاستقرار وتمثل انتهاكا للقانون الدولي واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع -في مقابلة مع قناة الإخبارية السورية، يوم الجمعة- إن بلاده تخوض حاليا مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أمني "حتى تعود إسرائيل إلى ما كانت عليه قبل الثامن من ديسمبر/كانون الأول".