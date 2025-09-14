سرايا القدس تدمر ميركافا إسرائيلية في حي الشيخ رضوان

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها دمرت أمس السبت بعبوة ناسفة دبابة إسرائيلية من نوع ميركافا خلال توغلها في محيط صالة اليازجي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

ورغم الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي والقصف الجوي والمدفعي العنيف الذي يشنه على مدينة غزة، تواصل فصائل المقاومة تصديها لقوات الاحتلال المتغلغلة، وقد أحبط مقاتلو السرايا تسلل قوة إسرائيلية خاصة جنوبي المدينة، حيث بثت مقطع فيديو يظهر تنفيذ العملية أواخر الشهر الماضي.

وعرضت السرايا بعد انسحاب القوة الإسرائيلية بقايا ملابس ومعدات عسكرية وأجهزة اتصالات مكتوب عليها باللغة العبرية.

وكانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أعلنت عن إطلاق سلسلة عمليات تحت اسم "عصا موسى" ردا على عملية "عربات جدعون 2″ الإسرائيلية، الهادفة لاحتلال مدينة غزة.

وقال مصدر قيادي بالقسام، في تصريح للجزيرة خلال وقت سابق، إن باكورة عمليات المقاومة كانت في حي الزيتون وجباليا شمالي قطاع غزة، بعد إعلان الاحتلال الإسرائيلي إطلاق عمليته العسكرية.