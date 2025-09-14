سانشيز: مظاهرات إسبانيا ضد إبادة غزة مصدر فخر للمجتمع الدولي

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن بلاده تمثل "نموذجا ومصدر فخر للمجتمع الدولي" بسبب الاحتجاجات -التي نُظّمت خلال سباق طواف إسبانيا للدراجات الهوائية "لا فويلتا"- على الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأوضح سانشيز -خلال كلمة ألقاها في تجمع نظّمه حزبه "الاشتراكي العمالي الإسباني" في مدينة ملقا- أن سباق "لا فويلتا" منذ 27 أغسطس/آب في مختلف المناطق الإسبانية تخللته احتجاجات مناهضة لإسرائيل، معتبرا أن بلاده "خطت خطوة إلى الأمام في الدفاع عن حقوق الإنسان".

وأعرب سانشيز عن إعجابه بالشعب الإسباني الذي احتشد من أجل "قضايا عادلة مثل القضية الفلسطينية"، مؤكدا أن على المواطنين في بلد متعدد الثقافات والمناطق مثل إسبانيا أن يتحدوا من أجل "قضية عادلة، وهي الدفاع عن حقوق الإنسان".

وشدّد رئيس الوزراء على أن الاحتجاجات ضد إسرائيل بسبب ما تقوم به في غزة جعلت من إسبانيا نموذجًا ومصدر فخر للمجتمع الدولي.

احتجاجات يومية

وشهدت المرحلة الـ18 من طواف إسبانيا -الذي يعد أحد أكبر 3 سباقات للدراجات في العالم- احتجاجات متكررة مناهضة لإسرائيل، حيث اضطر القائمون على السباق تقصير مسار المرحلة الـ18 من طوله المعتاد البالغ 27.5 كيلومترا إلى 12 كيلومترا، لأسباب أمنية بسبب الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل.

واحتج المتظاهرون الإسبان على مشاركة فريق "إسرائيل بريمير تيك"، المملوك لسيلفان آدامز، الصديق المقرب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويقام السباق خلال الفترة من 23 أغسطس/آب إلى 14 سبتمبر/أيلول 2025، على مسافة إجمالية قدرها 3151 كيلومترا ويضم 21 مرحلة.

وبعد اكتمال المراحل الأولى من السباق على الأراضي الإيطالية والفرنسية، دخل سباق الدراجات إسبانيا يوم 27 أغسطس/آب الماضي، ليشهد احتجاجات شبه يومية ضد إسرائيل.

يُذكر أن منظمات المجتمع المدني الداعمة لفلسطين في إسبانيا أطلقت بالتزامن مع انطلاق سباق "لا فويلتا" مبادرة تحت اسم "منصة مقاطعة الرياضة مع إسرائيل"، دعت عبرها إلى منع مشاركة دولة الاحتلال في المنافسات الرياضية ما دامت حكومتها تواصل ارتكاب جرائم حرب وتنفيذ إبادة جماعية في غزة.

وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و871 شهيدا على الأقل، و164 ألفا و610 مصابين من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 422 فلسطينيا، بينهم 145 طفلا.