روسيا تختبر صاروخا فرط صوتي في ظل التوتر مع الناتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إطلاق صاروخ كروز فرط صوتي من طراز "تسيركون" خلال مناورات عسكرية، وجاء ذلك في ظل توتر مع بولندا وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وذكرت وزارة الدفاع أن الصاروخ أطلق اليوم الأحد على هدف في بحر بارنتس خلال مناورات "زاباد" العسكرية، وأضافت أن الهدف دمر بإصابة مباشرة وفقا لبيانات "الرصد الموضوعي اللحظي".

وخلال غارة جوية روسية على أوكرانيا ليلة الأربعاء الماضية، حلقت طائرات مسيرة روسية في المجال الجوي البولندي، وبالتالي المجال الجوي لحلف الناتو. وأسقطت القوات الجوية البولندية وحلفاء آخرون في الناتو بعض المسيرات الروسية لأول مرة.

ونشرت بولندا وحلف الناتو أمس السبت مروحيات وطائرات مقاتلة على خلفية الحادث، وأعلنت عدة دول أوروبية بينها فرنسا وألمانيا والسويد زيادة مساهماتها في الدفاعات الجوية البولندية على طول حدودها الشرقية مع أوكرانيا وبيلاروسيا.

وتزايدت المخاوف في أوروبا عقب الحادث، وعبر غالبية الألمان عن قلقهم من هجوم روسي محتمل على دولة عضو في الناتو مثل بولندا أو ليتوانيا في المستقبل القريب.

وبحسب استطلاع أجراه معهد "إنسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، يخشى 62% من المشاركين مثل هذا الهجوم، بينما أعرب 28% عن عدم خشيتهم ذلك، وأجاب 10% بلا أعرف.

ووفقا للاستطلاع، فإن غالبية الألمان يؤيدون أيضا اتخاذ إجراءات اقتصادية أكثر صرامة ضد روسيا. ويعتقد 49% منهم أنه يجب وقف جميع واردات الغاز والنفط من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي فورا، بينما أيد استمرارها 33% آخرون، وأجاب 11% بلا أعرف، وأبدى 7% عدم اهتمامهم بالأمر.

وبحسب الاستطلاع، دعا 51% من المشاركين أيضا إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا.