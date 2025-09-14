روبيو يصل إسرائيل ويحدد أولوية ترامب في غزة

وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو -اليوم الأحد- إلى تل أبيب في زيارة يبحث خلالها ملف غزة ويجدد دعم بلاده لإسرائيل.

وحطت طائرة روبيو في مطار بن غوريون قرب تل أبيب، حيث استقبله السفير الأميركي مايك هاكابي، ومن المقرر أن يلتقي لاحقا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين ويزور حائط البراق، الجدار الغربي للمسجد الأقصى، والذي يطلق عليه اليهود حائط المبكى.

وقبل مغادرته واشنطن، صرح الوزير الأميركي بأن الأولوية للرئيس دونالد ترامب في غزة هي إطلاق سراح (الأسرى) المحتجزين جميعا دفعة واحدة، و"تحييد خطر حماس" للتوجه نحو ما يسمونه اليوم التالي للحرب.

كما قال روبيو -في تغريدة على منصة إكس- إنه سيركز على ضمان عودة المحتجزين، وإيجاد سبل لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين، ومواجهة ما سماه التهديد الذي تشكله حماس، معتبرا أنه لا يمكن للحركة أن تستمر في الوجود إذا كان السلام في المنطقة هو الهدف.

وتابع وزير الخارجية الأميركي أن موقف الرئيس ترامب من الهجوم الإسرائيلي على الدوحة لن يغيّر في دعم واشنطن لإسرائيل.

وكان الرئيس الأميركي قال إنه ليس سعيدا بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مقار سكنية لحركة حماس في العاصمة القطرية.

وقبل أيام، تحدث ترامب مجددا عن إمكانية التوصل لاتفاق في غزة قريب، ووجّه ما سماه "تحذيرا أخيرا" لحماس كي تقبل أحدث مقترح أميركي بشأن اتفاق محتمل، والذي قالت تقارير إعلامية إنه يتطابق تقريبا مع الشروط الإسرائيلية لإنهاء الحرب، وبينها السيطرة الأمنية على القطاع، ونزع سلاح حماس.