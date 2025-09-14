"ديلا".. تعيين أول وزيرة مولّدة بالذكاء الاصطناعي وتحارب الفساد في ألبانيا

في خطوة غير مسبوقة عالميا، قال رئيس وزراء ألبانيا -إيدي راما- إن حكومته الجديدة سوف تشمل "وزيرا افتراضيا" يكون مسؤولا عن إدارة مشاريع التمويل العامة ومكافحة الفساد في العطاءات العامة.

وأضاف راما أن ديلا -التي تعني شمس في الألبانية- هي "عضو بمجلس الوزراء غير حاضر بشكل مادي ولكن سوف يتم إنشاؤه افتراضيا من الذكاء الاصطناعي".

وقال راما إن ديلا من شأنها أن تساعد في ضمان أن "تكون العطاءات العامة خالية من الفساد 100%".

عرض هذا المنشور على Instagram ‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎قناة الجزيرة مباشر‎‏ (@‏‎aljazeeramubasher‎‏)‎‏

وجرى إطلاق ديلا أوائل العام الجاري كمساعد افتراضي على منصة الخدمات العامة الألبانية الإلكترونية حيث تساعد المستخدمين في الإبحار عبر الموقع بينما ترتدي الزي التقليدي الألباني.

وفاز الحزب الاشتراكي -الذي ينتمي إليه راما- بفترة ولاية رابعة على التوالي بعد فوزه بـ83 مقعدا من أصل 140 مقعدا بالبرلمان في الانتخابات التي أجريت في 11 مايو/أيار. ويمكن للحزب أن يحكم وحده ويمرر أغلب التشريعات ولكنه بحاجة لأغلبية الثلثين أو 93 مقعدا لتغيير الدستور.