تصاعد التوتر شرقي أوروبا بعد اختراق مسيرات أجواء بولندا ورومانيا

تصاعد التوتر في شرق أوروبا بعد أيام من اختراق مسيرات روسية أجواء بولندا تلتها رومانيا، مما أثار غضبا وردود فعل أوروبية وأميركية واسعة.

فقد أعلنت رومانيا أمس السبت اعتراض مسيرة تقول إنها روسية دخلت مجالها الجوي أثناء هجوم روسي على أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروماني إن طائرات مقاتلة اعترضت المسيرة الروسية ودان الوزير ما وصفه بسلوك روسيا المتهور، مؤكدا استعداد بلاده للدفاع عن كل شبر من المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى جانب الحلفاء.

وكانت وزارة الدفاع الرومانية قالت إن طائرتين من طراز إف-16 رصدتا المسيرة حتى اختفت عن شاشة الرادار على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود الرومانية الأوكرانية.

وتعيش بولندا أيضا حالة توتر وتأهب قصوى خصوصا عند حدودها الشرقية، عقب أزمة الطائرات المسيرة الروسية حيث قررت إغلاق المعابر البرية مع بيلاروسيا بالتزامن مع المناورات العسكرية الروسية البيلاروسية.

وقد أعلنت بولندا عن تنفيذ عملية جوية مشتركة مع دول حليفة على حدود أوكرانيا لتأمين مجالها الجوي، وتزامن ذلك مع إطلاق الناتو عملية "الحارس الشرقي" لحماية جناحه الشرقي، وفي المقابل تستمر المناورات الروسية البيلاروسية التي تعد الأكبر منذ بدء الحرب على أوكرانيا.

في المقابل، أعلنت روسيا أن قواتها كانت تهاجم أوكرانيا وقت توغل الطائرات المسيرة الأجواء البولندية، وأنها لم تكن تنوي قصف أهداف في بولندا.

تضامن الناتو

وضمن ردود الفعل الدولية، شدد قادة الناتو على أن أي اعتداء على بولندا يُعتبر اعتداءً على جميع دول الحلف، مما يعزز المظلة الدفاعية الجماعية ويمنح وارسو ثقة أكبر في مواجهة التهديد الروسي.

من جانبه أبدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لفرض عقوبات كبيرة على موسكو شريطة أن تبدأ جميع دول الناتو فعل الشيء نفسه وتتوقف عن شراء النفط الروسي.

ولكن الرئيس ترامب سبق أن رجح الخميس أن يكون هذا الانتهاك الروسي قد حصل "من طريق الخطأ"، في حين أثار الحادث قلق أوروبا، إذ رفض رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك موقف ترامب.

من جانبه وصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس السبت دخول الطائرات المسيرة الروسية الأجواء البولندية بأنه غير مقبول، لكنه أضاف أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت روسيا قد أرسلت هذه الطائرات عمدا إلى الأراضي البولندية.

وفي الأمم المتحدة، وصفت الولايات المتحدة انتهاكات المجال الجوي بأنها "مقلقة" وتعهدت "بالدفاع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي".

أعلن الجيش الألماني من جهته التزامه الراسخ بالدفاع عن الجناح الشرقي لحلف الأطلسي، مشددًا على أن قواته على أهبة الاستعداد لردع أي تهديد والدفاع عن أراضي الحلفاء. وقال قائد الجيش الألماني إن بلاده ملتزمة بالدفاع عن أراضي الناتو وتوفير الردع عند الضرورة.

حوادث اختراق

وشهدت حرب روسيا على أوكرانيا حوادث اختراق عديدة لمسيرات روسية للمجال الجوي لرومانيا وبولندا على الحدود الشرقية للناتو.