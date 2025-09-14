تركيا: يجب على الدول العربية والإسلامية مواجهة مخططات التوسع الإسرائيلية

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده تتواصل بشكل مستمر مع دول عدة لمواجهة العقلية التوسعية الإسرائيلية، مؤكدا على ضرورة أن تقف الدول العربية والإسلامية في وجه إسرائيل.

وأكد فيدان -في مقابلة مع الجزيرة- على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة إسرائيل، مشددا على أن توسعها يعد أكبر مشكلة في المنطقة.

وحسب الوزير التركي، فإن إسرائيل تفكر بتوسيع أراضيها من أجل إنشاء "إسرائيل الكبرى"، فضلا عن إضعاف دول المنطقة وتفتيتها، لافتا إلى أن سوريا إحدى هذه الدول.

وشدد فيدان على أن تركيا في حالة تواصل ونقاش مع هذه الدول، إلى جانب مصر والأردن ولبنان لمواجهة هذه العقلية التوسعية.

ورغم العلاقات التركية الأميركية القوية، فإن الوزير فيدان أبدى استياءه من التعامل الأميركي التفضيلي مع إسرائيل، مؤكدا أن هذا الأمر يسيء لواشنطن في المنطقة ويزعج أصدقاءها.

وبشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر، أشار إلى أن أنقرة تقف مع الدوحة وتؤيد كل إجراءاتها وتدابيرها في هذا الصدد.

وكانت إسرائيل قد شنت عدوانا على قطر عصر الثلاثاء، استهدفت فيه عددا من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانوا يبحثون مقترحا أميركيا لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ قرابة عامين، وأسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وعنصر من الأمن الداخلي القطري.

واحتضت الدوحة -الأحد- أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد الاثنين بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر وبحث كيفية الرد عليه.

أما بشأن هذا الاجتماع، فقال الوزير التركي إن الأمر ليس صراعا إسرائيليا فلسطينيا بل إن هناك احتلالا لفلسطين وإبادة جماعية في قطاع غزة.

وفي الملف السوري، قال الوزير التركي إن أنقرة تتابع عن قرب ما يجري هناك، واصفا عمليات إسرائيل في الجنوب السوري بأنها خطيرة، وسط تأكيده أن تفتيت سوريا ليس مفيدا لها ولا للمنطقة.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، اقتحمت القوات الإسرائيلية المنطقة العازلة في مرتفعات الجولان، واحتلت مزيدا من الأراضي السورية كما شنت مئات الغارات الجوية على مواقع عسكرية في أنحاء سوريا.