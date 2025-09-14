بتسوانا تكرّم بطلها الأولمبي بعملة ورقية جديدة

في لفتة وُصفت بالتاريخية، كشف بنك بتسوانا، الجمعة، عن ورقة نقدية جديدة من فئة 50 بولا تحمل صورة العداء الأولمبي ليتسيلي تيبوغو، إلى جانب فريق التتابع 4×400 متر الذي قاده إلى إحراز الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024، وذلك تزامنا مع احتفالات البنك بمرور 50 عاما على تأسيسه.

وقد خطف تيبوغو، الذي أصبح أول رياضي بتسواني يحرز ذهبية أولمبية بفوزه بسباق 200 متر في باريس، الأضواء مجددا عندما قدّم ثاني أسرع زمن في التاريخ لمرحلة فردية في سباقات التتابع (43.04 ثانية) خلال المرحلة الأخيرة من سباق 4×400 متر، قبل أن يحلّ فريقه ثانيا بفارق عُشر الثانية خلف الفريق الأميركي بقيادة راي بنجامين.

وضمّ الفريق البتسواني، إلى جانب تيبوغو، كلا من بايابو ندوري، وبوسانغ كيبيناتشيبي، وأنطوني بيسيلا، الذين استُقبلوا استقبالا جماهيريا حاشدا في العاصمة غابورون عقب عودتهم من فرنسا.

ويرى مراقبون أن تخليد صورة بطل رياضي على العملة الوطنية يُعدّ رسالة فخر وإلهام للأجيال الصاعدة، وخروجا عن التقليد السائد في إصدار العملات في كثير من الدول التي تحصر هذا التكريم في الشخصيات السياسية أو التاريخية.

وبعد إنجازه الأولمبي، يستعد تيبوغو، الذي سبق أن حطم الرقم العالمي لفئة الشباب في سباق 100 متر، لخوض منافسات بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، حيث يبدأ مشواره السبت في التصفيات المؤهلة لنهائي سباق 100 متر.