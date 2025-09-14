بكين تجري دوريات في بحر جنوب الصين وتحذر الفلبين من الاستفزازات

حذر الجيش الصيني الفلبين من أي استفزازات وطالبها بالكف عن إثارة التوترات، مؤكدا -اليوم الأحد- أنه أجرى دوريات روتينية في بحر جنوب الصين.

وقال متحدث باسم قيادة مسرح العمليات الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني إن على الفلبين التوقف فورا عن إثارة الحوادث وتصعيد التوتر في بحر جنوب الصين.

وأضاف "ننذر الجانب الفلبيني بشدة بالكف فورا عن إثارة الحوادث وتصعيد التوترات في بحر جنوب الصين، وكذلك جلب قوات خارجية لدعم مثل هذه الجهود التي سيكون مصيرها الفشل".

وتابع "لن تنجح أي محاولة لإثارة القلاقل أو زعزعة الوضع".

ولم يرد المجلس البحري الفلبيني والجيش الفلبيني حتى الآن على التحذير الصيني.

وانخرط البلدان في مواجهة بحرية طويلة الأمد في الممر المائي الإستراتيجي شملت اشتباكات دورية بين سفن خفر السواحل وتدريبات بحرية ضخمة.

تدريبات مشتركة مع أميركا

من جهتها، قالت القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادي في بيان إن اليابان والفلبين والولايات المتحدة أجرت تدريبات بحرية مشتركة في المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين في الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر/أيلول، لتعزيز التعاون الإقليمي ودعم منطقة المحيطين الهندي والهادي الحرة والمفتوحة.

وجاء في البيان إن "الولايات المتحدة تتمسك إلى جانب حلفائها وشركائها، بالحق في حرية الملاحة والتحليق والاستخدامات المشروعة الأخرى للبحار والمجال الجوي الدولي، فضلا عن احترام الحقوق البحرية بموجب القانون الدولي".

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قال يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب الفلبين، رافضا ما وصفه بـ"خطط الصين المزعزعة للاستقرار" في جزيرة مرجانية متنازع عليها في بحر جنوب الصين.

وتطالب الصين بالسيادة على كامل بحر جنوب الصين تقريبا، وهو ممر مائي تمر عبره تجارة تتجاوز قيمتها 5 تريليونات دولار سنويا، رغم وجود مطالبات أخرى بالسيادة من الفلبين وبروناي وماليزيا وفيتنام.

لا نشارك في الحروب

وفي موضوع آخر، قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي أمس السبت إن بلاده لا تشارك في الحروب ولا تخطط لذلك، وذلك بعد أن حثت الولايات المتحدة حلفاءها على فرض رسوم جمركية على مشتري النفط الروسي ومن بينهم الصين.

وحثت واشنطن الدول التي تشتري النفط الروسي على التوقف عن القيام بذلك في الوقت الذي تحاول فيه التوصل لاتفاق ينهي الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفرضت واشنطن رسوما جمركية على الهند لشرائها شحنات روسية، لكنها امتنعت عن معاقبة الصين التي تعتبر روسيا شريكا إستراتيجيا "في جميع الأحوال".

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفيني في العاصمة السلوفينية ليوبليانا أن الحرب لا يمكن أن تحل المشكلات، وأن العقوبات تزيدها تعقيدا.