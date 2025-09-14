بريطانيا تغلق إحدى أهم كلياتها العسكرية بوجه إسرائيل

قررت بريطانيا منع الإسرائيليين من الالتحاق بالكلية الملكية للدراسات الدفاعية، إحدى أهم المعاهد العسكرية البريطانية، بسبب استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وأكدت الحكومة البريطانية أن الكلية الملكية للدراسات الدفاعية لن تقبل طلابا من إسرائيل ابتداء من العام المقبل، وهي أول مرة تستبعد فيها الكلية الإسرائيليين منذ إنشائها عام 1927.

ونقلت صحيفة تلغراف عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية إن برامج الدراسات العسكرية البريطانية لطالما كانت مفتوحة أمام العسكريين من "مجموعة واسعة من البلدان، وكل البرامج العسكرية البريطانية تشدد على الامتثال للقانون الدولي الإنساني".

وتابع قائلا "غير أن قرار الحكومة الإسرائيلية تصعيد عمليتها العسكرية في غزة خطأ". وأضاف أنه "يجب أن يكون هناك حل دبلوماسي لإنهاء هذه الحرب الآن بوقف فوري لإطلاق النار وعودة الرهائن وزيادة المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة".

غضب إسرائيلي

واستنكرت إسرائيل قرار بريطانيا، إذ قال المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية اللواء أمير برعام إن الأمر يعد خيانة لحليف في حالة حرب، حسب وصفه.

وأضاف برعام -في رسالة إلى وزارة الدفاع البريطانية- أن هذا الإجراء "تمييزي" ويمثل خروجا على التقاليد البريطانية في التسامح، على حد تعبيره.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة أكثر من 64 ألف شهيد و164 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 422 فلسطينيا، بينهم 145 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.