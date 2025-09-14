الحكومة الإسرائيلية تصوت على ميزانية للقدس الشرقية بعد إغلاق الأونروا

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الحكومة ستصوت اليوم الأحد على تخصيص ميزانية لتوفير خدمات الصحة والتعليم في القدس الشرقية المحتلة لتحل محل الميزانيات التي كانت تقدمها سابقا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وأوضحت القناة أن هذه الميزانية، التي تقدر بـ57 مليون شيكل (نحو 17 مليونا و100 ألف دولار) ستُموَّل من وزارة القدس والتراث، ومن ميزانية الخطة الخمسية لسد الفجوات في القدس الشرقية المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت في مايو/أيار الماضي مدارس تتبع الأونروا في كل من مخيم شعفاط وسلوان وصور باهر ووادي الجوز، تنفيذا لقرار حظر عمل الوكالة وأنشطتها بشكل كامل في مدينة القدس.

ونددت الأونروا -حينها- بخطوات الاحتلال، وقالت إنها تمثل انتهاكا لحق الأطفال من لاجئي فلسطين في الحصول على التعليم، وتهدد بحرمان مئات الأطفال من حقهم الأساسي في ذلك داخل مدينتهم، كما ينتهك حصانة منشآت الأمم المتحدة أيضا.