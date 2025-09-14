عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وينفخون بالبوق داخله

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم الأحد ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مكثفة من شرطة وقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية إن 120 مستوطنا اقتحموا الأقصى خلال الفترة الصباحية.

وأدى المستوطنون صلوات وطقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد بالقرب من مصلى باب الرحمة، في وقت أغلقت فيه شرطة الاحتلال أبواب الأقصى أمام المصلين لتأمين الاقتحامات.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة نفخ مستوطنة في البوق (الشوفار) قرب مصلى باب الرحمة، وهو أحد طقوس إحياء رأس السنة العبرية، الذي يصادف 23 سبتمبر/أيلول الجاري.

عاجل| مستوطنة نفخت في البوق (الشوفار)، صباح اليوم، قرب باب الرحمة داخل المسجد الأقصى. علما أن هذا الانتهاك هو أحد طقوس إحياء رأس السنة العبرية، وسيهدد المسجد بشكل جماعي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.#القدس_البوصلة pic.twitter.com/AXoHQUOmgt — القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) September 14, 2025

ومنذ أسابيع تحشد ما تسمى بجماعات الهيكل أنصارها لاقتحام واسع للمسجد الأقصى لإحياء رأس السنة العبرية، الذي يستمر حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وخلال شهر أغسطس/آب الماضي وثقت الجزيرة نت اقتحام نحو 8588 مستوطنا ومستوطنة المسجد الأقصى، نحو 4 آلاف منهم اقتحموا المسجد في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، في تصاعد كبير في أعداد المقتحمين عن الأشهر الماضية.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، شدد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته على مداخل القدس، ومنع دخول أهالي الضفة الغربية إلى المدينة وحرمهم من الصلاة في المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تشديد إجراءاته على أبواب المسجد ومنع أعداد كبيرة من المصلين من أهالي القدس والداخل الفلسطيني من دخوله والصلاة فيه.