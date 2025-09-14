الدعم السريع يستهدف بالمسيرات مدنا بالنيل الأبيض ويقصف الفاشر

قال مصدر عسكري للجزيرة إن قوات الدعم السريع استهدفت بالمسيرات الانقضاضية فجر اليوم عدة مدن بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد، من بينها مدينة كوستي كبرى مدن الولاية.

وأكد المصدر أن دفاعات الجيش الجوية بالفرقة 18 مشاة كوستي تمكنت من إسقاط عدد من المسيرات التي استهدفت مدن ربك وكوستي وكنانة.

وأشار المصدر إلى أن بعض المسيرات استهدفت قاعدة الجيش الجوية بكنانة ومقر الفرقة 18 كوستي ومحطة كهرباء أم دباكر التحويلية بمدينة ربك، قبل أن تتعامل معها الدفاعات الجوية وتسقط عددا منها.

وتعرضت منشآت حيوية وإستراتيجية بمدينة كوستي أكثر من مرة للاستهداف من مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر عسكرية للجزيرة إن قوات الدعم السريع قصفت بالمدفعية الثقيلة أحياء سكنية بالفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.

مكاسب ميدانية

وكان الجيش السوداني أعلن أمس السبت، تحقيق مكاسب ميدانية ضد قوات الدعم السريع في كردفان.

وقال مصدر عسكري سوداني للجزيرة إن الجيش صد هجوما لقوات الدعم السريع على تخوم مدينة الأُبَيّض عاصمة ولاية شمال كردفان.

وأضاف المصدر أن الجيش كبّد قوات الدعم السريع خسائر في المعدات والأرواح في معارك عنيفة بين الطرفين في مدينة كازقيل بولاية شمال كردفان.

وأكد أن الجيش سيطر على بلدة عد السدر مما يمهد للسيطرة على مدينة جبرة الشيخ.

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم الجيش السوداني إن المضادات الأرضية تصدت لمسيّرات أطلقتها قوات الدعم السريع صباح اليوم على منشآت ومواقع في المدينة.

وفي ولاية شمال دارفور، قالت مصادر عسكرية للجزيرة إن 8 مدنيين أصيبوا في قصف مدفعي للدعم السريع استهدف عددا من الأحياء والمستشفى السعودي في مدينة الفاشر عاصمة الولاية.

يذكر أن الجيش السوداني يخوض قتالا ضد قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

وخلّفت الحرب بين الطرفين نحو عشرات الآلاف من القتلى وتسببت في نزوح الملايين من مدنهم وقراهم.