اقتحامات واعتقالات في أرجاء الضفة وخطة إسرائيلية لتوسيع الاستيطان

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الأمعري في محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية المحتلة كما حاصرت منزل شهيد في بروقين شمالي الضفة تمهيدا لهدمة.

وقالت مصادر للجزيرة إن قوات الاحتلال انتشرت في أزقة وحارات مخيم الأمعري واعتدت على عدد من المواطنين وممتلكاتهم.

كما أفادت مصادر أخرى بأن قوات الاحتلال حاصرت منزل الشهيد نائل سمارة في بروقين تمهيدا لهدمة.

من ناحية أخرى، قالت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو إن جرافات الاحتلال الإسرائيلي تستأنف التجريف لشق طريق استيطاني في أراضي "واد الجوايا"، في مسافر يطا جنوب الخليل.

ووفقا للمنظمة، يهدف الطريق لربط البؤر الاستيطانية المقامة في المنطقة، وتوسيع السيطرة على الأراضي، إضافة إلى محاصرة التجمعات الفلسطينية في مسافر يطا.

قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية تقتحم محيط منزل الشهيد نائل سماره في بلدة بروقين غرب سلفيت pic.twitter.com/ir7xmnyDC6 — قناة القدس (@livequds) September 14, 2025

اعتقالات وتشييع شهيد

وفي وقت سابق فجر اليوم اعتقل الجيش الإسرائيلي 11 فلسطينيا، واحتجز طلابا وطالبات جامعيين وحقق معهم ميدانيا، إثر اقتحامات لمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ففي جنوب الضفة، احتجزت قوات إسرائيلية طلبة من جامعتي الخليل والبوليتكنك وسط المدينة، بينهم 5 طالبات، بعد اقتحام الجامعتين، وأجرت معهم تحقيقا ميدانيا لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم، بحسب مصادر محلية.

كما اعتقلت قوات إسرائيلية الشاب هيثم علي البجالي، بعد دهم منزله في بلدة زعترة شرق بيت لحم، جنوبي الضفة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)

وفي شمال الضفة، اعتقلت قوات إسرائيلية 5 فلسطينيين من بلدات بيت فوريك، ومادما، وعصيرة القبلية، وبورين، في نابلس، بعد دهم منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، بحسب وكالة وفا.

مصادر محلية: جيش الاحتلال يقتحم أطراف مخيم الأمعري في رام الله pic.twitter.com/vulGvQmymy — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) September 14, 2025

وأفادت مصادر محلية بمدينة جنين، باعتقال قوات إسرائيلية الشاب علام عطاري، بعد مداهمة منزله قرب دوار البيضاوي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عز الدين جعفر، بعد مداهمة منزله في بلدة طمون بمحافظة طوباس، وفق ما نقلت وكالة وفا عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة.

كذلك اعتقل الاحتلال المواطن عماد علامة ونجله زياد، من قرية عزون شرقي قلقيلية، بعد تفتيش منزلهما والعبث بمحتوياته.

وفي وسط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله، بعد اقتحام البلدة ودهم أحد المحلات التجارية.

في غضون ذلك شيعت بلدة "دير جرير"، شمال شرق رام الله وسط الضفة الشهيد محمد علوي الذي استشهد متأثرا بجروح أصيب بها الخميس الماضي برصاص مستوطن أثناء هجوم شنه المستوطنون على البلدة.

وانطلق موكب التشييع من منزل عائلة الشهيد علوي بمشاركة مئات الفلسطينيين إلى مقبرة البلدة، وسط هتافات منددة بالاحتلال والمستوطنين.

توسيع الاستيطان

وفي إطار آخر، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن بلدية مستوطنة أرئيل شمالي الضفة وافقت على خطة ضخمة لتوسيع المنطقة الصناعية.

وأضافت الصحيفة أن توسعة المنطقة الصناعية في هذه المستوطنة ستكون بنحو ألف دونم. وتقع مستوطنة أرئيل على مسافة نحو 15 كيلومترا جنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصديق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب في غزة- على خطة "إي 1" الاستيطانية.

وترمي الخطة إلى عزل القدس المحتلة عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات الفلسطينية، وتقويض إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس، وكذلك عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحويلها إلى جيوب تخضع في حركتها لسلطة الاحتلال.