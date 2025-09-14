اختتام سباق إسبانيا للدراجات بعد إلغاء المرحلة الأخيرة بسبب مشاركة إسرائيل

اختتم سباق إسبانيا (فويلتا) للدراجات الهوائية اليوم الأحد بعد أن ألغى المنظمون المرحلة الأخيرة في العاصمة مدريد، وسط احتجاجات مؤيدة لفلسطين وضد مشاركة الفريق الإسرائيلي.

وقال المنظمون "لا يزال من غير المعروف ما إذا كان سيُقام حفل تتويج في ظل الوضع الراهن، مع توافد آلاف المتظاهرين إلى وسط مدينة مدريد".

واخترق متظاهرون السياج الأمني أمس السبت واعتصموا لقطع الطريق خلال المرحلة قبل الأخيرة بالقرب من مدريد، لكن المتسابقين سلكوا مسارا حولهم.

وكانت السلطات الإسبانية قد نشرت أكثر من ألف شرطي اليوم مع وصول المتسابقين إلى المرحلة الأخيرة من السباق، الذي أُقيم على مدار 21 يوما وينتهي في العاصمة مدريد.

وعطلت الاحتجاجات، التي استهدفت فريق إسرائيل بريمر تيك بسبب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، عدة مراحل من السباق.

واضطر منظمو السباق إلى تقصير المرحلتين الـ11 في بلباو والـ16 بمقاطعة بونتيفيدرا شمال غرب البلاد، بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب على غزة منذ 23 شهرا.

ومنذ المرحلة الخامسة، يشهد السباق اضطرابات يومية بسبب الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين التي تستهدف فريق "إسرائيل بريمير تيك".

وأدت مظاهر الاحتجاج في بعض الأحيان إلى سقوط المتسابقين عن دراجاتهم رغم الإجراءات الأمنية المشددة في بلد تحظى فيه القضية الفلسطينية بشعبية واسعة.

ورغم دعوات عديدة للانسحاب من السباق، أصرّ فريق "إسرائيل بريمير تيك" الذي أسسه الملياردير الإسرائيلي الكندي سيلفان آدامز والذي يضم دراجا واحدا فقط يحمل الجنسية الإسرائيلية، على مواصلة التسابق حتى المرحلة الختامية في مدريد.

إشادة حكومية

وفي سياق متصل، أبدى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الأحد إعجابه بالمتظاهرين المؤيدين لفلسطين والمناهضين للعدوان الإسرائيلي على غزة، وضد مشاركة الفريق الإسرائيلي بالسباق.

وقال سانشيز في تجمع للحزب الاشتراكي في مدينة ملقة "اليوم يصادف نهاية فويلتا (سباق إسبانيا)، نبدي احترامنا وتقديرنا للرياضيين وكذلك إعجابنا بالشعب الإسباني الذي ينشغل بقضايا عادلة مثل فلسطين".