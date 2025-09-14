إيران ترد على بيان لمجموعة السبع وتصفه بالمعادي

نددت إيران -اليوم الأحد- باتهامات وجهتها لها مجموعة السبع وتشمل محاولة استهداف معارضين في الخارج.

ووصفت الخارجية الإيرانية الاتهامات التي وردت في بيان أصدرته أمس الأول الجمعة مجموعة السبع (أميركا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وكندا واليابان) وشركاء للمجموعة بينهم أستراليا ونيوزيلندا، بغير المسؤولة وبأنها ادعاءات كاذبة.

وقالت الوزارة إن إصدار بيانات معادية لإيران يهدف لصرف انتباه الرأي العام عن جريمة القرن في فلسطين، إذ يأتي في وقت ترتكب فيها إسرائيل إبادة بحق الفلسطينيين، وتؤجج الحروب في المنطقة بدعم من تلك الدول.

وأضافت أن "توجيه اتهامات باطلة للمسؤولين عن حماية أمننا القومي هو تحريف واضح للحقائق".

واعتبرت الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة والأعضاء الآخرين في مجموعة السبع يجب أن يحاسبوا على إخلالهم بالأمن الإقليمي والدولي.

وكان بيان مجموعة السبع قد اتهم الاستخبارات الإيرانية بأنها "حاولت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ عمليات خطف ومضايقة بل حتى اغتيال معارضين سياسيين في مناطق مختلفة من العالم، في انتهاك لسيادة الدول".

وتحدث البيان عن أنشطة إيرانية شملت "محاولات للحصول على معلومات شخصية عن صحفيين وكشفها، وجهودا لبث الانقسام داخل المجتمعات وترهيب الجاليات اليهودية".

ومطلع الشهر الماضي، رفضت الخارجية الإيرانية الاتهامات الغربية لها بانتهاج سياسة "اغتيالات وعمليات خطف" في أوروبا وأميركا الشمالية، وأكدت أنها بلا أساس.