أوكرانيا تهاجم روسيا بمئات المسيّرات وتتبنى تخريب السكك الحديدية

أعلنت روسيا أن أراضيها تعرضت لهجوم أوكراني بأكثر من 300 طائرة مسيرة ليل السبت، ما أدى إلى اندلاع حريق صغير في مصفاة نفطية، في حين أكد مصدر عسكري أوكراني مسؤولية كييف عن هجومين آخرين على شبكة السكك الحديدية الروسية، خلّفا 3 قتلى على الأقل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت ما لا يقل عن 361 طائرة مسيرة خلال الـ24 ساعة الماضية، لكنها لم تذكر تفاصيل عن المواقع التي استهدفتها هذه المسيّرات.

بيد أن مسؤولين صرحوا بأن الهجوم أصاب مصفاة كيريشي النفطية الضخمة في شمال غرب روسيا، ما أدى إلى اندلاع حريق صغير، من دون بلاغات عن إصابات.

من جانبه، أكد سلاح المسيّرات الأوكراني أنه هاجم المصفاة، وقال إنه نفذ "ضربة ناجحة".

وتصاعدت في الآونة الأخيرة هجمات أوكرانيا على المصافي وخطوط أنابيب النفط في روسيا، بينما تستمر الهجمات الجوية الروسية على الأراضي الأوكرانية في ظل جمود مساعي التسوية بين البلدين.

استهداف السكك الحديدية

وقال مصدر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لوكالة الصحافة الفرنسية إن جهاز الاستخبارات نفذ بالتعاون مع وحدات من الجيش هجوما على السكك الحديدية الروسية في منطقة أوريول، أمس السبت، وآخر في منطقة لينينغراد صباح اليوم الأحد.

وقد أعلن حاكم مقاطعة لينينغراد الروسية خروج قطارين عن مسارهما صباح الأحد في منطقتين منفصلتين، وقال إن سائق أحد القطارين قُتل في الحادثة قرب محطة سيمرينو.

وأمس السبت، انفجرت عبوة ناسفة على جزء من السكة الحديدية في منطقة أوريول غرب روسيا، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخر، وفق ما أفاد حاكمها.

وقالت الاستخبارات الأوكرانية إنها نفذت هذه العملية لتعطيل الاتصال بين مدينتي أوريول وكورسك، مشيرة إلى مقتل جنود خبراء في إزالة الألغام أُرسلوا إلى هناك بعدما عثر موظفو السكك الحديدية الروسية على ألغام.

إعلان

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا حربا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائها تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.

وتتقدم القوات الروسية على خط الجبهة شرق وجنوب أوكرانيا منذ أكثر من عام، مستغلة نقص القوات والعتاد الذي يعانيه الأوكرانيون.