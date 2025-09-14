أوروبا تندد ورومانيا تدين خرق روسيا لمجالها الجوي

ندد الاتحاد الأوروبي بخرق مسيّرة روسية للمجال الجوي الروماني واعتبره انتهاكا لسيادته وتهديدا لأمن المنطقة، في حين اعتبرته رومانيا "تحديا جديدا" لأمن البحر الأسود.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين "نعمل بشكل وثيق مع رومانيا وجميع الدول الأعضاء لحماية أراضي الاتحاد الأوروبي".

بدورها، نددت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس بهذا الاختراق "غير المقبول" واتهمت موسكو بـ"تصعيد متهور يهدد الأمن الإقليمي" معربة عن "تضامننا مع رومانيا".

وقالت كالاس على منصة إكس إن "انتهاك المسيّرات الروسية للمجال الجوي الروماني هو انتهاك آخر غير مقبول لسيادة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي".

تحد جديد

من جهتها، أدانت وزارة الدفاع الرومانية "بشدة الأعمال غير المسؤولة لروسيا الاتحادية، وترى أنها تمثل تحديا جديدا للأمن والاستقرار الإقليميين في منطقة البحر الأسود". وأضافت أن "مثل هذه الحوادث تظهر عدم احترام روسيا الاتحادية للقانون الدولي".

وأعلنت رومانيا مساء السبت أن مسيّرة انتهكت مجالها الجوي أثناء هجوم روسي على بنى تحتية أوكرانية. وبحسب بيان الأحد، فإن المسيّرة من طراز "جيران" التي تستخدمها روسيا في هجماتها على أوكرانيا.

ومساء السبت، أرسلت رومانيا -العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)- مقاتلتين من طراز "إف-16" للتصدي للخرق. وقالت وزارة الدفاع في بيانها إن المقاتلتين "رصدتا مسيّرة في المجال الجوي الوطني".

وأضافت أنهما "حلقتا لمدة 50 دقيقة تقريبا فوق شرق البلاد حتى قرية تشيليا فيتشي، قبل أن تغادرا المجال الجوي الوطني قرب بلدة باردينا، متجهتين نحو أوكرانيا".

وتابعت "حصل الطيارون على إذن بإسقاط الهدف، ولكن في اللحظة التي كان لديهم فيها اتصال مباشر، قاموا بتقييم المخاطر الجانبية وقرروا عدم فتح النار". وتلقت المقاتلتان مساعدة من الحلفاء الألمان بـ"طائرتين من طراز يوروفايتر تايفون" قامتا بمراقبة المنطقة.

ووقع الخرق بعد 4 أيام من تحليق 19 طائرة روسية مسيّرة في سماء بولندا، وهي حادثة غير مسبوقة منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

ومنذ ذلك الحين، تظل بولندا ودول الناتو، التي لها وجود عسكري على أراضيها، في حال تأهب قصوى. وشهدت رومانيا سقوط عدة شظايا من مسيّرات على أراضيها منذ بدء الحرب.