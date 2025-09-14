53 شهيدا بغزة منذ الفجر والاحتلال يواصل تدمير المباني

استشهد 53 فلسطينيا منذ فجر اليوم في قطاع غزة من بينهم 35 في مدينة غزة وحدها، وذلك وسط اشتداد حرب الإبادة والتجويع ضد الفلسطينيين واستمرار تدمير مباني مدينة غزة.

فقد قالت مصادر في مستشفيات قطاع غزة إن 53 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم الأحد، بينهم 35 في مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي في "مستشفى القدس" باستشهاد 7 فلسطينيين، وإصابة آخرين، في غارات إسرائيلية على حي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة، ووجه المستشفى نداء من أجل التبرع بالدم لإنقاذ حياة الجرحى مع تواصل القصف الإسرائيلي على المدينة.

كما قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قصفا إسرائيليا على شارع الجلاء بمدينة غزة أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، في حين أكد مصدر في مستشفى الشفاء استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية على منزل بشارع عايدية غربي المدينة.

وفي دير البلح وسط القطاع استشهد 6 فلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين. وقال مراسل الجزيرة إن الشهداء نزحوا حديثا من مدينة غزة إلى وسط القطاع، قبل أن تقصف طائرة إسرائيلية خيمتهم.

وأفاد مراسل الجزيرة بوقوع عدد من المصابين في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى يؤوي نازحين داخل الجامعة الاسلامية، بمدينة غزة، وقد أدى القصف لتدمير عشرات من خيام النازحين داخل مبنى الجامعة.

تدمير المباني والأبراج

في الأثناء، قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي دمر 16 مبنى في مدينة غزة بينها 3 أبراج سكنية منذ صباح اليوم.

وكان مراسل الجزيرة قال في وقت سابق إن جيش الاحتلال دمر برج الجندي المجهول السكني في حي الرمال غربي مدينة غزة. وأضاف أن عددا من المصابين سقطوا في الغارة الإسرائيلية.

وتظهر صور اللحظات الأولى لفزع الأهالي وهروبهم بعد إنذار الجيش الإسرائيلي إخلاء برج الجندي المجهول والخيام المحيطة به في مدينة غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أصدر أمرا بإخلاء مدارس تؤوي نازحين في حي تل الهوا، تمهيدا لقصفها.

كما دمر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأحد برج "الكوثر" السكني في حي الرمال الجنوبي، بمدينة غزة، ودمرت طائرات الاحتلال كذلك مبنى شراب السكني في الحي ذاته، وأظهرت صور اللحظات الأولى لقصف المبنى.

وقصفت طائرات الاحتلال كذلك برج "مهنا" السكني في حي تل الهوا، جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى لتشريد عشرات العائلات الفلسطينية. وألحق القصف أضرارا كبيرة بخيام النازحين المجاورة للبرج. كما دمر مبنى الربيع في الحي ذاته.

وقد دمر جيش الاحتلال، خلال أيام، 9 أبراج سكنية في المدينة، ضمن سياسة ممنهجة تهدف لتهجير السكان من المدينة.

وتسبب القصف الإسرائيلي المكثف للأبراج والمباني في مدينة غزة واشتداد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية بنزوح مئات العائلات الفلسطينية نحو مناطق وسط وجنوب قطاع غزة التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنها آمنة.

وفي الإطار ذاته قالت صحيفة هآرتس إن الجيش الإسرائيلي هدد بتدمير مبنى في مدينة غزة تُخزن فيه آلاف الأبحاث الأثرية، في حين تتواصل أوامر الاحتلال بإخلاء أبراج في غزة.

شهداء التجويع

وفي تطورات المجاعة في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع وفاة شخصين بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة.

ومن بين المتوفَين شاب يدعى تامر مصباح، يبلغ من العمر 19 عاما، في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. كما أعلن مصدر في "مستشفى شهداء الأقصى" وفاة فلسطيني يبلغ من العمر 50 عاما، نتيجة سوء التغذية وسط القطاع أيضا.

وبذلك يرتفع عدد المتوفين بسوء التغذية إلى 422 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة، منهم 145 طفلا.