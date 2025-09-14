أسطول الصمود يغادر بنزرت ويبحر نحو غزة

قال مراسل الجزيرة إن عددا من سفن "أسطول الصمود العالمي" لكسر حصار قطاع غزة غادرت ميناء بنزرت شمالي تونس، وبدأت بالتجمع في عرض البحر، على أن تلتقي في المياه الدولية بسفن مغاربية وسفن أخرى للانطلاق بشكل جماعي نحو غزة.

ويهدف "أسطول الصمود" إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكانه المجوّعين، وفتح ممر بحري نحو القطاع.

وأمس السبت، غادرت السفينة الإسبانية "مارينات"، يقودها ربان تونسي، ميناء بنزرت وعلى متنها عدد من النشطاء الأوروبيين، وسط حضور جماهيري لافت من مواطنين يمثلون جنسيات متعددة، رفعوا أعلام بلدانهم إلى جانب العلم الفلسطيني.

وترافق الأسطول -الذي سيضم نحو 50 سفينة، بمشاركة ما بين 500 و700 ناشط من أكثر من 40 دولة- سفينة رصد ومراقبة تحمل اسم الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، تكريما لضحايا الصحافة الفلسطينية، في حين ستنضم من بنزرت سفينة أخرى تحمل اسم الشهيدة فاطمة حسونة للغرض الرمزي نفسه.

وأكد عضو هيئة تسيير الأسطول المغاربي خالد بوجمعة أن 22 سفينة أجنبية أبحرت أمس السبت من بنزرت، بعد تجاوز تحديات لوجيستية وتقنية كانت قد تسببت سابقا في تأجيل موعد الانطلاق مرتين.

ويأتي التحرك في وقت يعيش فيه القطاع حرب تجويع غير مسبوقة بسبب الإغلاق الإسرائيلي الكامل للمعابر منذ مارس/آذار الماضي، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.