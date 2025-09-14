أستراليا تستثمر مليارات الدولارات لتطوير مرافق لغواصاتها النووية

أعلنت أستراليا -اليوم الأحد- عن استثمارات كبيرة لتحديث البنية التحتية لأسطولها من الغواصات النووية الهجومية التي ستحصل عليها في إطار اتفاقية أوكوس التي أبرمتها مع الولايات المتحدة وبريطانيا عام 2021 لمواجهة نفوذ الصين.

وقال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس إن بلاده ستنفق 12 مليار دولار أسترالي (8 مليارات دولار أميركي) لتحديث مرافق أحواض سفن وتجهيزها، كي تكون قادرة على استيعاب أسطولها المستقبلي من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية.

وأضاف مارليس أن هذا الاستثمار -الذي وصفه بالكبير جدا- سينفق خلال 10 سنوات في مركز لبناء السفن وصيانتها في بيرث غربي أستراليا.

وتابع أن الحكومة تخطط لتجهيز مركز هندرسون بأحواض جافة عالية الأمان لصيانة الغواصات، بالإضافة إلى منشآت لتصنيع سفن إنزال وفرقاطات من طراز "موغامي" اليابانية.

وأشار وزير الدفاع الأسترالي إلى أن الكلفة الإجمالية لتطوير مركز هندرسون الدفاعي قد تصل في نهاية المطاف إلى نحو 25 مليار دولار أسترالي.

وسيتيح تحدث البنية التحتية في مركز هندرسون للغواصات النووية الأميركية استخدام هذه المرافق بموجب اتفاقية أوكوس.

وبدأت الحكومة الأسترالية بتخصيص أموال لمركز دفاع هندرسون في بيرث منذ توقيع اتفاقية أوكوس، والتي تتضمن صفقة لشراء أسطول من الغواصات العاملة بالطاقة النووية.

وتنوي أستراليا -التي تفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لخدمة هذا النوع من الغواصات- إلى شراء 3 غواصات نووية أميركية من طراز فيرجينيا خلال 15 عاما، مع خطة لإنشاء بنية تحتية لتصنيع غواصاتها الخاصة في المستقبل.

وبعد عامين تقريبا من توقيع اتفاقية أوكوس، تم الكشف عن مراحل هذه الصفقة التي سوف تمتد حتى عام 2050 وسيكون المستهدف الأول منها الصين، ذلك لأن هذه الغواصات التي ستحصل عليها أستراليا، ستكون مهمتها إلى جانب الغواصات الأميركية والبريطانية، مراقبة المحيط الهادي والحد من محاولات الصين لمدّ نفوذها في تلك المنطقة.

إعلان

وقالت الصين في ذلك الوقت إن صفقة الغواصات الأميركية الأسترالية البريطانية تنتهك معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.