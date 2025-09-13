51 شهيدا بغزة والاحتلال يدمر برجا سكنيا و 23 مبنى ومركز إيواء

أفادت مصادر في مستشفيات غزة باستشهاد 51 فلسطينيا منذ فجر اليوم السبت جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، في حين دمّر الاحتلال برجا سكنيا وعشرات المباني ومراكز الإيواء في مدينة غزة.

وأوضحت المصادر الطبية أن من بين شهداء اليوم 40 في مدينة غزة، مشيرة إلى استشهاد 7 ممن كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية وسط وجنوب القطاع.

كما أفاد مستشفى الهلال الأحمر الميداني بإصابة 13 شخصًا في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية على خيمة للنازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي القطاع، كما أُصيب 5 آخرون في قصف مماثل على خيمة نازحين في المنطقة ذاتها.

وفي حي تل الهوا جنوب مدينة غزة، أُصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف استهدف مبنى يؤوي نازحين بجوار مستشفى القدس، وسط تحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في ظل استمرار استهداف المرافق الصحية ومراكز الإيواء.

اللحظات الأولى لقصف الاحتلال لمدارس الأونروا وعيادة الشاطئ التابعة لها في #مخيم_الشاطئ غرب مدينة #غزة تابع آخر الأخبار: https://t.co/lqrrHpDakZ pic.twitter.com/UjuGGvKKkH — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) September 13, 2025

تدمير الأبراج والمساكن

وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي كثّف من عملياته العسكرية منذ ساعات الصباح، مستهدفًا برجًا سكنيًّا و3 مراكز لإيواء النازحين، إلى جانب أكثر من 20 بناية في مدينة غزة، ما أدى إلى دمار واسع في البنية التحتية ومنازل المدنيين.

كما أفاد مراسل الجزيرة بتعرض مبنى النيابة العامة جنوب غرب مدينة غزة لـ3 غارات إسرائيلية، إضافة إلى قصف مدفعي وإطلاق قنابل دخانية على منطقتي النفق واليرموك وسط المدينة.

في غضون ذلك، قالت وكالة الأناضول للأنباء إن الطائرات الإسرائيلية ألقت في وقت مبكر اليوم منشورات فوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة تطالب سكان الأحياء الغربية بالنزوح جنوبا.

وأضافت الوكالة أن المنشورات أنذرت السكان في حي الرمال الجنوبي والشيخ عجلين وتل الهوا وميناء غزة بإخلاء مناطقهم والتوجه جنوبا عبر شارع الرشيد الساحلي.

وقد أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن أكثر من مليون شخص، بينهم أكثر من ثلث مليون طفل، ما زالوا في محافظتي غزة والشمال، ويرفضون بشكل قاطع مخطط النزوح القسري نحو الجنوب.

وأكد المكتب أن "الاحتلال يواصل سياسات التدمير الممنهج والإبادة الجماعية والتطهير العرقي" بمدينة غزة، داعيا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف جرائم الاحتلال وتوفير الحماية للمدنيين.

وتأتي هذه التطورات في وقت يعاني فيه القطاع من أزمة إنسانية خانقة، وسط تحذيرات دولية من انهيار الخدمات الأساسية ونفاد الإمدادات الطبية والغذائية.

فقد قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن أحياء بأكملها في غزة وجباليا يتم إخلاؤها وأكثر من 86% من المدينة أصبحت تخضع لأوامر التهجير.

كما حذّر المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، إدوارد بيجبيدر، أمس الجمعة، من كارثة إنسانية وشيكة في مدينة غزة، في ظل توسع العمليات العسكرية واستمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع وتفاقم المعاناة الإنسانية.

وقال بيجبيدر إن "الهجوم العسكري المتصاعد على مدينة غزة له عواقب مدمرة على أكثر من 450 ألف طفل"، مؤكدا أن الأطفال يدفعون الثمن الأكبر لهذا التصعيد.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، خلّف العدوان الإسرائيلي على غزة 64 ألفا و803 شهداء، و164 ألفا و264 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة متعمدة أزهقت أرواح 420 فلسطينيا، منهم 145 طفلا.