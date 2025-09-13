يديعوت أحرونوت تكشف تفاصيل أكبر توغل إسرائيلي بسوريا

نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية -اليوم السبت- تفاصيل ما قالت إنها أكبر عملية توغل في الأراضي السورية على عمق 38 كيلومترا في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مؤكدة أن الجيش الإسرائيلي تفاجأ من أن مواقع عسكرية سورية تكشف مواقع إسرائيلية هامة.

وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي سيطر من دون قتال على قاعدتين عسكريتين كانتا تابعتين للجيش السوري قبل سقوط نظام الأسد في عملية أطلق عليها "الأخضر الأبيض" وشارك فيها مئات من جنود الاحتياط التابعين للفرقة 210.

وأضافت أن القوات الإسرائيلية تمكنت من الاستيلاء على نحو 3.5 أطنان من الأسلحة والذخائر، بينها صواريخ مضادة للدروع وقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى، إضافة إلى دبابات وشاحنات عسكرية قديمة.

وتابعت أن القوات الإسرائيلية سيطرت على شريط من الأراضي السورية بعرض 10 كيلومترات تقريبا على طول الجولان وصولا إلى منطقة المثلث الحدودي في "حمات غدير".

وشرحت أن الجيش الإسرائيلي أقام على طول الشريط الذي سيطر عليه 8 مواقع عسكرية بمساحات مختلفة.

ميزة مراقبة

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية أن العملية استغرقت 14 ساعة، وشهدت لأول مرة منذ حرب 1973 دخول وحدات مدفعية إسرائيلية إلى داخل سوريا لتأمين القوات المشاركة.

ونقلت عن مصادر عسكرية تأكيدها أن السيطرة تمنح إسرائيل ميزة إستراتيجية في مراقبة طريق دمشق/بيروت وكشف طرق تهريب السلاح إلى حزب الله في البقاع اللبناني.

وشرحت المصادر الإسرائيلية أن السيطرة على جبل الشيخ باتت أولوية قصوى للجيش، لما يتيحه من إمكانية مراقبة الجولان من الجانبين.

وقال مسؤولون عسكريون للصحيفة إن المواقع التي سيطروا عليها تكشف مواقع عسكرية إسرائيلية مهمة، لذلك سيعمل الجيش الإسرائيلي على إبقاء سيطرته عليها.

تواصل مع الدروز

وزعم تقرير الصحيفة أن الجنود الإسرائيليين تواصلوا مع سكان بعض القرى الدرزية في ريف دمشق المحيطة بالمناطق التي سيطروا عليها، حيث قدم سكانها معلومات عن مواقع أسلحة تابعة للجيش السوري السابق.

كما زعمت يديعوت أحرونوت أن سكان تلك القرى ساعدوا في تقديم معلومات للكشف عن مخازن صواريخ قصيرة المدى وقاذفات مضادة للدبابات.

ومنذ سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي، يحتل الجيش الإسرائيلي جبل الشيخ، فضلا عن شن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر للجيش السوري.

وقد أدانت سوريا مرارا الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادتها على أراضيها، وأكدت التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين عام 1974.

وتحتل إسرائيل منذ 1967 معظم مساحة الجولان السوري، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام الأسد ووسعت رقعة احتلالها.