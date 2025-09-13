ملف الشهر: التجويع كسلاح حرب.. رحلة عبر التاريخ من ناميبيا إلى غزة

نشر موقع الجزيرة نت على منصاته الرقمية حلقة جديدة من برنامج "ملف الشهر"، وتطرقت هذه الحلقة إلى استخدام التجويع سلاحا لإخضاع الشعوب وممارسة أقسى أشكال التعذيب والتنكيل في سبيل تحقيق أهداف استعمارية عجز السلاح التقليدي عن تحقيقها.

يأخذ الفيديو المشاهد في رحلة عبر أربع محطات تاريخية تكشف استخدام التجويع كسلاح حرب، تبدأ من إبادة شعب الهيريرو والناما في ناميبيا عام 1904 على يد الاستعمار الألماني، حين حوصر السكان في الصحراء وسممت آبارهم حتى لم ينج سوى ربعهم. ثم ينتقل إلى حصار لينينغراد إبان الحرب العالمية الثانية، حيث مات مليون شخص جوعا وبردا بعد أن دمر الألمان مخازن الغذاء وقطعوا الإمدادات لمدة 842 يوما من الحصار.

وفي المحطة الثالثة، يتوقف الملف عند مجاعة البنغال عام 1943 التي أودت بحياة 3 ملايين شخص تحت الحكم البريطاني، التي وصفها مؤرخون بأنها كارثة مفتعلة لا طبيعية.

وتُختتم الرحلة في غزة 2025 حيث حوّل الحصار الإسرائيلي ونقص الغذاء والدواء القطاع إلى ما وصفتها الأمم المتحدة بـ"جريمة حرب مكتملة الأركان"، مع تسجيل وفاة مئات المدنيين جوعا، معظمهم أطفال ونساء.

ويبقى السؤال المطروح: لماذا لا يتعلم العالم من تكرار هذه الجرائم؟ وإلى متى يظل التجويع أداة حرب يتم استعمالها في أماكن وأزمنة مختلفة؟