مكاسب ميدانية للجيش السوداني والحكومة ترفض أي تدخلات خارجية

أعلن الجيش السوداني، اليوم السبت، تحقيق مكاسب ميدانية ضد قوات الدعم السريع في كردفان، في حين أصدرت الحكومة بيانا أكدت فيه رفض التدخلات الخارجية التي تنتهك سيادة البلاد.

وقال مصدر عسكري سوداني للجزيرة إن الجيش صد هجوما لقوات الدعم السريع على تخوم مدينة الأُبَيّض عاصمة ولاية شمال كردفان.

وأضاف المصدر أن الجيش كبّد قوات الدعم السريع خسائر في المعدات والأرواح في معارك عنيفة بين الطرفين في مدينة كازقيل بولاية شمال كردفان.

وأكد أن الجيش سيطر على بلدة عد السدر ما يمهد للسيطرة على مدينة جبرة الشيخ.

‫وكان الناطق باسم الجيش قال إن مضادات الجيش تصدت لمسيّرات أطلقتها قوات الدعم السريع صباح اليوم على منشآت ومواقع في المدينة.

وفي ولاية شمال دارفور، قالت مصادر عسكرية للجزيرة إن 8 مدنيين أصيبوا في قصف مدفعي للدعم السريع استهدف عددا من الأحياء والمستشفى السعودي في مدينة الفاشر عاصمة الولاية.

السيادة والشرعية

سياسيا، قالت وزارة الخارجية السودانية إنها لا تقبل أي تدخلات دولية أو إقليمية لا تحترم سيادة السودان ومؤسساته الشرعية المسنودة من الشعب.

وأضافت الخارجية السودانية، في بيان، أن تحقيق السلام مسؤولية حصرية للدولة من خلال التوافق الوطني الذي تسعى إليه حكومة رئيس الوزراء كامل إدريس.

وفي المقابل، رحبت حكومة السودان "بأي جهد إقليمي أو دولي يساعدها في إنهاء الحرب ووقف هجمات مليشيا آل دقلو الإرهابية على المدن والبنية التحتية ورفع الحصار عن المدن وتفكيكها بحيث لا يتكرر ما ارتكب من مآس وجرائم في حق شعب السودان مرة أخرى".

عجز المجتمع الدولي

وأبدت الحكومة أسفها لما سمته "عجز المجتمع الدولي عن إلزام المليشيا الإرهابية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي (2736) و(1591)، ورفع الحصار على مدينة الفاشر وتخفيف معاناة مواطنيها من شيوخ ونساء وأطفال والسماح بمرور قوافل الإغاثة".

إعلان

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني محيي الدين سالم أن بلاده ستنتصر على كل من يريد التآمر على سيادتها ووحدتها.

وقال سالم، في تصريحات، عقب أدائه اليمين الدستورية، إن وزارة الخارجية السودانية ستغير نهجها بما يتناسب مع المتغيرات الكبيرة التي يشهدها العالم والإقليم.

يذكر أن الجيش السوداني يخوض قتالا ضد قوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

وخلّفت الحرب بين الطرفين نحو عشرات الآلاف من القتلى وتسببت في نزوح الملايين من مدنهم وقراهم.