مقتل 12 جنديا باكستانيا في كمين لحركة طالبان باكستان

قُتل ما لا يقل عن 12 جنديا باكستانيا، فجر السبت، في هجوم على قافلة عسكرية بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب البلاد، قرب الحدود مع أفغانستان، وفق ما أفاد مسؤولون محليون وأمنيون.

وقال مسؤول محلي إن الهجوم وقع قرابة الساعة الرابعة صباحا، عندما فتح مسلحون متمركزون على جانبي الطريق النار بالأسلحة الثقيلة على قافلة للجيش وحرس الحدود، ما أدى إلى مقتل 12 عنصرا من القوى الأمنية.

وأكد مسؤول أمني الحصيلة، مضيفا أن المهاجمين استولوا على أسلحة كانت بحوزة الجنود.

وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن العملية، ووصفتها بأنها "هجوم شديد التعقيد"، مشيرة إلى أنها استولت على 10 رشاشات وطائرة مسيرة.

وتشهد ولاية خيبر بختونخوا، ذات الطبيعة الجبلية والحدودية، تصعيدا لافتا في هجمات طالبان الباكستانية منذ صعود حركة طالبان إلى السلطة في كابول صيف 2021. وتتهم إسلام آباد السلطات الأفغانية بالسماح لمسلحين باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد باكستان، وهو ما تنفيه كابول.

حركة طالبان باكستان

ويقول سكان محليون إنهم لاحظوا في الأسابيع الماضية عودة شعارات طالبان على جدران مناطق مختلفة من الولاية، معربين عن خشيتهم من عودة البلاد إلى سنوات العنف المتطرف التي دمّرت غرب باكستان بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، حين أصبحت إسلام آباد حليفا رئيسيا لواشنطن في حربها على الإرهاب.

وأكد مسؤول محلي كبير للصحافة الفرنسية أن "عدد مقاتلي حركة طالبان الباكستانية وهجماتها قد زاد بشكل ملحوظ".

وقبل أيام قليلة، قُتل اثنان من حرس الحدود الباكستانيين في تبادل لإطلاق النار مع أعضاء الحركة في المنطقة نفسها.

وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن الجيش الباكستاني أنه قتل 30 مسلحا حاولوا عبور الحدود من أفغانستان، وذلك بعد أسبوع من مقتل 16 جنديا باكستانيا في هجوم انتحاري تبناه فصيل تابع لطالبان باكستان.

ومنذ مطلع العام الجاري، قُتل نحو 460 شخصا، معظمهم من عناصر قوات الأمن، في هجمات وأعمال عنف نفذتها جماعات مسلحة في ولايتي خيبر بختونخوا وبلوشستان، حسب إحصاء للصحافة الفرنسية.