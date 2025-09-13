أخبار|نيوزيلندا

مظاهرات بعدة دول تطالب بوقف الإبادة في غزة

AUCKLAND, NEW ZEALAND - SEPTEMBER 13: Thousands of pro-Palestine protesters march through the Auckland CBD on September 13, 2025 in Auckland, New Zealand. Pro-Palestine protesters are calling on the New Zealand Government to impose sanctions on Israel. (Photo by Phil Walter/Getty Images)
المتظاهرون في أوكلاند طالبوا حكومة بلادهم بفرض عقوبات على إسرائيل (غيتي)
Published On 13/9/2025
آخر تحديث: 10:40 (توقيت مكة)

احتشد الآلاف في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا اليوم السبت مطالبين بوقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع الإسرائيلية على غزة.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إبادة المدنيين، كما طالبوا حكومة بلادهم بفرض عقوبات على إسرائيل.

وينتظر أن تخرج اليوم مظاهرات جديدة في عدة دول أوروبية للمطالبة بوقف الحرب وإغاثة الفلسطينيين المحاصرين في غزة.

وفي هذا الإطار، سجل نحو 15 ألف شخص أسماءهم للمشاركة في مظاهرة تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" وسط العاصمة الألمانية برلين.

وقالت النائبة سارة فاغنكنيشت، التي تشارك في تنظيم المظاهرة، إن روجر واترز مؤسس فرقة بينك فلويد الموسيقية، الداعم لحركة مقاطعة إسرائيل، سيلقي كلمة خلال الاحتجاج.

ورفضت فاغنكنيشت الاتهامات بمعاداة السامية التي وجهت إلى واترز، وقالت إن انتقاد الحكومة الإسرائيلية يجب ألا يوصف بأنه معاداة للسامية.

وتشهد ألمانيا ودول أوروبية عدة مظاهرات أسبوعية للتنديد بالحرب على غزة، وشهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة في أعداد المشاركين رغم القيود المفروضة على هذه الاحتجاجات، خاصة في ألمانيا وبريطانيا.

المغرب وليبيا

وفي المنطقة العربية، شهدت مدن مغربية عدة أمس الجمعة وقفات شعبية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الدوحة وغزة.

كما تجمع متظاهرون أمام البرلمان في الرباط مطالبين بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه بحق شعوب المنطقة.

وعبر المتظاهرون عن دعمهم للشعب الفلسطيني ومنوهين بأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الجهة المنظمة للاحتجاجات، إن الأسبوع الـ93 شهد خروج 105 مظاهرات في 56 مدينة مغربية دعما لغـزة.

وفي ليبيا، خرج متظاهرون في مدينة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس عقب صلاة الجمعة دعما لأسطول الصمود الذي ينتظر أن ينطلق من مدينة بنزرت شمالي تونس باتجاه القطاع المحاصر.

وندد المشاركون في المظاهرة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، رفعوا شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية وقادتها.

وطالب المحتجون برفع الحصار عن القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير سكانه.

المصدر: الجزيرة + الألمانية

