مظاهرات بعدة دول تطالب بوقف الإبادة في غزة

احتشد الآلاف في مدينة أوكلاند بنيوزيلندا اليوم السبت مطالبين بوقف حرب الإبادة الجماعية والتجويع الإسرائيلية على غزة.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف إبادة المدنيين، كما طالبوا حكومة بلادهم بفرض عقوبات على إسرائيل.

وينتظر أن تخرج اليوم مظاهرات جديدة في عدة دول أوروبية للمطالبة بوقف الحرب وإغاثة الفلسطينيين المحاصرين في غزة.

وفي هذا الإطار، سجل نحو 15 ألف شخص أسماءهم للمشاركة في مظاهرة تحت شعار "أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة" وسط العاصمة الألمانية برلين.

وقالت النائبة سارة فاغنكنيشت، التي تشارك في تنظيم المظاهرة، إن روجر واترز مؤسس فرقة بينك فلويد الموسيقية، الداعم لحركة مقاطعة إسرائيل، سيلقي كلمة خلال الاحتجاج.

ورفضت فاغنكنيشت الاتهامات بمعاداة السامية التي وجهت إلى واترز، وقالت إن انتقاد الحكومة الإسرائيلية يجب ألا يوصف بأنه معاداة للسامية.

وتشهد ألمانيا ودول أوروبية عدة مظاهرات أسبوعية للتنديد بالحرب على غزة، وشهدت الأسابيع القليلة الماضية زيادة في أعداد المشاركين رغم القيود المفروضة على هذه الاحتجاجات، خاصة في ألمانيا وبريطانيا.

المغرب وليبيا

وفي المنطقة العربية، شهدت مدن مغربية عدة أمس الجمعة وقفات شعبية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على الدوحة وغزة.

كما تجمع متظاهرون أمام البرلمان في الرباط مطالبين بمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه بحق شعوب المنطقة.

وعبر المتظاهرون عن دعمهم للشعب الفلسطيني ومنوهين بأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة.

وقالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، الجهة المنظمة للاحتجاجات، إن الأسبوع الـ93 شهد خروج 105 مظاهرات في 56 مدينة مغربية دعما لغـزة.

شاهد | أهالي تاجوراء يتظاهرون بعد صلاة الجمعة تضامنًا مع سكان قطاع غـ.ـزة#أبعاد | #ليبيا pic.twitter.com/LP0Umllt3B — أبعاد (@abaadnews_ly) September 12, 2025

وفي ليبيا، خرج متظاهرون في مدينة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس عقب صلاة الجمعة دعما لأسطول الصمود الذي ينتظر أن ينطلق من مدينة بنزرت شمالي تونس باتجاه القطاع المحاصر.

وندد المشاركون في المظاهرة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، رفعوا شعارات داعمة للمقاومة الفلسطينية وقادتها.

وطالب المحتجون برفع الحصار عن القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع تهجير سكانه.