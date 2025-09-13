مسؤولون أوروبيون: الأفعال المنسوبة لروسيا ترقى إلى مستوى الحرب

حذّرت تقارير نقلتها صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أوروبيين حاليين وسابقين من مخاوف بشأن تصعيد روسيا للاضطرابات بشكل يظهرها بأنها طبيعية، لكنها قد ترقى إلى أعمال حرب فعلية.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي قوله إن روسيا تخوض منذ وقت طويل حربا وصفها بالهجينة وغير المعلنة ضد الغرب.

كما أشارت الصحيفة إلى مخاوف مسؤولين بولنديين ومن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بشأن الأعداد الكبيرة للمسيرات الروسية في الأجواء الأوروبية، التي اعتبروا أنها تمثل توغلا متعمدا وليست حادثا عرضيا.

وقد أعلن حلف شمال الأطلسي إطلاق ما سماه عملية "الحارس الشرقي"، وتشمل مشاركة عدة دول في الحلف بقوات إضافية لحماية الحدود الشرقية.

وجاءت هذه الخطوة بعد اتهام بولندا لروسيا بخرق مجالها الجوي بنحو 20 مسيرة، وتزامن ذلك مع مناورات عسكرية روسية بيلاروسية على الحدود مع بولندا، هي الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

إفادات متضاربة

من جهته، قال وزير الخارجية البولندي رادوسلو سيكورك إن روسيا قدمت إفادات متضاربة بشأن اختراق مسيّراتها الأجواء البولندية، مضيفا أن الحكومة الروسية قالت إن الاختراق تم عن طريق الخطأ.

وأوضح سيكورك في منشور على منصة إكس أن "السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أكد في الوقت نفسه استحالة وصول المسيرات الروسية إلى بولندا، فأي كذبة روسية يُفترض أن تصدقها بولندا".

وكانت الولايات المتحدة تعهدت بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي حلف شمال الأطلسي، وعقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة جلسة طارئة بطلب من الدول الأوروبية بشأن "انتهاك" المسيّرات الروسية المجال الجوي البولندي.

وقالت دوروثي شيا -القائمة بأعمال المندوبة الأميركية في مجلس الأمن- إن بلادها تقف إلى جانب حلفائها في الناتو في مواجهة ما وصفته بالانتهاكات المقلقة للمجال الجوي.

وأضافت شيا أن الإجراءات الروسية تظهر استخفافا بجهود إنهاء الصراع، وأكدت أن بلادها ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو.

وكانت مقاتلات "إف-16″ و"إف-35" من بولندا وهولندا قد أسقطت ما لا يقل عن 3 مسيّرات من أصل 19 دخلت المجال الجوي البولندي ليل الثلاثاء، ونفت روسيا مسؤوليتها عن الاختراق.