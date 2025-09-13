شهداء بنيران الاحتلال ونازحون يعودون لمدينة غزة

قصفت الطائرات الإسرائيلية اليوم السبت منازل مأهولة في مدينة غزة مما أسفر عن شهداء، وبالتزامن استهدفت قوات الاحتلال مجددا حشود المجوّعين الباحثين عن الطعام مما أسفر عن ضحايا.

وقالت مصادر في مستشفيات غزة إن 11 شخصا استشهدوا بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

وتعرضت عدة أحياء في مدينة غزة للقصف مع استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي في تهيدد السكان بالنزوح جنوبا نحو ما يزعم أنها مواقع آمنة في منطقة المواصي التي تمتد من دير البلح وسط قطاع غزة إلى رفح جنوبا.

وشملت الاستهدافات مناطق أخرى في وسط وجنوب القطاع، وفقا لمصادر فلسطينية.

جيش الاحتلال يشن غارات عنيفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة pic.twitter.com/lGbiIqhIPc — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 12, 2025

شهداء جدد

وفي التفاصيل، نقلت قناة الأقصى الفضائية عن الدفاع المدني بغزة أن 6 أشخاص استشهدوا صباح اليوم جراء استهداف الاحتلال منزلا في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

وكان مخيم الشاطئ تعرض في اليومين الماضيين لغارات عنيفة دمرت عددا كبيرا من المنازل، وذلك بالتزامن مع تدمير الأبراج السكنية.

واستهدفت غارات إسرائيلية أخرى صباح اليوم منطقتي اليرموك والمخابرات وحي الشيخ رضوان الذي يقع إلى الشمال من قلب مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال فجّرت في وقت مبكر اليوم آليات محملة بالمتفجرات في منازل بالحي.

وبالتزامن مع القصف الجوي والمدفعي، استهدفت الزوارق الحربية الإسرائيلية مواقع على ساحل مدينة غزة.

وشهدت مدينة غزة مجزرة مروعة إذ استشهد 16 فلسطينيا -معظهمه أطفال ونساء- جراء غارة على منزل في الأطراف الشمالية للمدينة.

وفي وسط القطاع، أفاد مستشفى العودة باستشهاد 4 وإصابة آخرين من المجوّعين بنيران الاحتلال أثناء انتظارهم قرب مركز للتحكم بالمساعدات تديره ما ستمى "مؤسسة غزة الإنسانية" في منطقة وادي غزة شمال مخيم النصيرات.

وقال مستشفى العودة إنه استقبل خلال الـساعات الـ24 الماضية شهـيدين و9 مصابين جراء استهداف قوات الاحتلال تجمعات الأهالي عند نقطة توزيع المساعدات الإنسانية جنوب وادي غزة.

وفي وسط القطاع أيضا، استهدفت غارات إسرائيلية مدينة دير البلح ومخيم البريج، وفقا لمصادر فلسطينية.

وفي جنوب القطاع، استهدفت مدفعية الاحتلال صباح اليوم المناطق الشرقية لمدينة خان يونس.

وكانت مصادر في مستشفيات غزة أفادت باستشهاد 65 شخصا بنيران الاحتلال أمس، بينهم 48 في مدينة غزة.

نازحون يعودون

في غضون ذلك، قالت وكالة الأناضول للأنباء إن الطائرات الإسرائيلية ألقت في وقت مبكر اليوم منشورات فوق مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة تطالب سكان الأحياء الغربية بالنزوح جنوبا.

وأضافت الوكالة أن المنشورات أنذرت السكان في أحياء الرمال الجنوبي والشيخ عجلين وتل الهوا وميناء غزة بإخلاء مناطقهم والتوجه جنوبا شارع الرشيد الساحلي.

وكان جيش الاحتلال أنذر مرارا سكان مدينة غزة بإخلائها تمهيدا لبدء عملية عسكرية تهدف لاحتلال المدينة.

لكن مسؤولين إسرائيليين أقروا بأنه لا توجد مؤشرات على أن سكان مدينة غزة سيخضعون للتهديدات وينزحون من المدينة.

وفي الإطار، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن أكثر من مليون شخص، بينهم أكثر من ثلث مليون طفل، ما زالوا في محافظتي غزة والشمال، ويرفضون بشكل قاطع مخططَ النزوح القسري نحو الجنوب.

وقال المكتب الإعلامي إن 68 ألف شخص اضطروا للنزوح جنوبا تحت وطأة القصف، لكن أكثر من 20 ألفا عادوا إلى مناطقهم الأصلية، بعد أن وجدوا أن جنوب قطاع غزة يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة.

وأكد العديد من الغزّيين أنهم يرفضون النزوح مجددا من مدينتهم، في حين قال آخرون إنه توجهوا بالفعل إلى وسط القطاع لكنهم لم يجدوا أماكن لنصب خيامهم إذ أن المنطقة لا يمكنها استيعاب نازحين آخرين.