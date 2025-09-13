انطلاق أولى سفن "أسطول الصمود العالمي" من تونس نحو غزة

انطلقت، اليوم السبت، أولى سفن "أسطول الصمود العالمي" من ميناء بنزرت شمالي تونس باتجاه قطاع غزة، في محاولة لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ سنوات.

وأفاد مراسل الجزيرة بانطلاق أولى سفن الأسطول نحو غزة، بالإضافة إلى جهوزية سفن أخرى للإبحار، على أن تلتقي في المياه الدولية بسفن مغاربية وأخرى قادمة من دول عربية.

وغادرت السفينة الإسبانية "مارينات"، يقودها ربان تونسي، ميناء بنزرت وعلى متنها عدد من النشطاء الأوروبيين، وسط حضور جماهيري لافت من مواطنين يمثلون جنسيات متعددة، رفعوا أعلام بلدانهم إلى جانب العلم الفلسطيني.

وكانت إدارة الأسطول قد أعلنت في وقت سابق عن جاهزيتها للانطلاق الجماعي من ميناء بنزرت، ومن المقرر أن تغادر بقية السفن تباعا لتلتحق بالأسطول في المياه الدولية، حيث من المتوقع أن تنضم إليه سفن أخرى من إيطاليا واليونان وإسبانيا.

ويُعد هذا التحرك أول خطوة فعلية لانطلاق الأسطول الذي سيضم نحو 50 سفينة، بمشاركة ما بين 500 و700 ناشط من أكثر من 40 دولة.

وترافق الأسطول سفينة رصد ومراقبة تحمل اسم الصحافية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، تكريما لضحايا الصحافة الفلسطينية، فيما ستنضم من بنزرت سفينة أخرى تحمل اسم فاطمة حسونة للغرض الرمزي نفسه.

وأكد عضو هيئة تسيير الأسطول المغاربي، خالد بوجمعة، أن 22 سفينة أجنبية أبحرت اليوم من بنزرت، بعد تجاوز تحديات لوجستية وتقنية كانت قد تسببت سابقا في تأجيل موعد الانطلاق مرتين، وخروج ثلاث سفن من التشكيلة الأصلية.

ويأتي التحرك في وقت يعيش فيه القطاع مجاعة غير مسبوقة بسبب الإغلاق الإسرائيلي الكامل للمعابر منذ مارس/آذار الماضي، وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية.