شاهد.. مبادرة خيرية لترميم مركز "هند الدغمة" لغسيل الكلى بخان يونس

شرعت مؤسسة ميديكس للتنمية الصحية في أعمال ترميم وإعادة تأهيل لمركز "هند الدغمة" لغسيل الكلى، وذلك بعد تدميره كليا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي إبان حصارها لمجمع ناصر الطبي واقتحامه أثناء اجتياح مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة في ديسمبر/كانون الأول 2023 الذي استمر لـ4 شهور.

وقال مدير المركز الدكتور عاطف الحوت إن "المركز تضرر بشكل كبير وخاصة الصالة الرئيسية التي تضم أجهزة ومعدات حيوية لعلاج مرضى الفشل الكلوي، جراء العدوان الإسرائيلي".

وأوضح الحوت أن مؤسسة ميديكس بادرت بشكل عاجل للتعاون مع إدارة المركز من أجل إعادة تأهيل البنية التحتية، وتهيئة البيئة الطبية المناسبة لعودة العمل في ظل النقص الحاد في مراكز غسيل الكلى جنوب القطاع.

ويُعد مركز هند الدغمة واحدًا من المراكز القليلة المتخصصة في هذا النوع من العلاج الحيوي، حيث يخدم عشرات المرضى يوميًا، مما يجعل استئناف العمل فيه ضرورة إنسانية ملحّة.

ويعاني مرضى الفشل الكلوي في غزة أوضاعا صحية مأساوية نتيجة الانهيار الكبير في النظام الصحي، إذ فقد نحو 41% من المرضى حياتهم منذ بدء العدوان، بسبب توقف جلسات الغسيل ونقص الأدوية والمعدات الأساسية، بحسب تقارير طبية.

وتشير الإحصائيات إلى أن 6 من أصل 7 مراكز لغسيل الكلى في القطاع خرجت عن الخدمة كليًا أو جزئيًا منذ بداية حرب الإبادة الجماعية، في ظل استمرار استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنشآت الطبية ومنع إدخال المستلزمات الضرورية.

ويأمل القائمون على المركز أن تُستكمل مراحل الترميم في أقرب وقت ممكن، ليعود المركز إلى تقديم خدماته بكامل طاقته، وسط مطالبات بتدخل دولي عاجل لإنقاذ القطاع الصحي من الانهيار التام.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة، خلفت 62 ألفا و686 شهيدا، و157 ألفا و951 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا.