زلزال يضرب قبالة ساحل كامتشاتكا الروسية ولا خطر من تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجات قبالة سواحل كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي اليوم السبت، وفق ما أفادت به هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وذكر المرصد الأميركي أن الزلزال ضرب على بعد 111 كيلومترا شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي الروسية، وهي المركز الإداري لمنطقة كامتشاتكا، وعلى عمق 39.5 كيلومترات.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد حددت في وقت سابق قوة الزلزال بـ7.5 درجات قبل أن تخفضها.

لا خطر من تسونامي

وأعلن "مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادي" عدم وجود خطر من حدوث أمواج تسونامي، بعد تحذيره من خطرها في أعقاب حدوث الزلزال.

وكان قال حينها إن أمواجا يصل ارتفاعها إلى متر واحد قد تتشكل على بعض السواحل الروسية القريبة من مركز الزلزال.

وأضاف المركز أن اليابان وهاواي وجزر أخرى في المحيط الهادي قد تشهد أمواجا أقل من 30 سنتيمترا.

وفي شهر يوليو/تموز الماضي، ضرب أحد أقوى الزلازل المسجلة على الإطلاق شبه جزيرة كامتشاتكا، ما تسبب في تشكل موجات تسونامي بلغ ارتفاعها 4 أمتار عبر المحيط الهادي، وأدى إلى عمليات إجلاء من هاواي إلى اليابان.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجات هو الأكبر منذ عام 2011، عندما تسبب زلزال بقوة 9.1 درجات قبالة اليابان في حدوث تسونامي أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص.

ودفع زلزال يوليو/تموز السلطات في اليابان إلى الطلب من نحو مليوني شخص التوجه إلى مناطق مرتفعة.