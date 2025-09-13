هاليفي يقر بقتل وجرح 200 ألف فلسطيني في غزة

أقر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي بأن جيشه قتل وجرح أكثر من 200 ألف فلسطيني خلال حربه المستمرة منذ نحو عامين على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة غادريان البريطانية عن هاليفي قوله -خلال لقاء عقد قبل أيام بإحدى مستوطنات غلاف غزة– إن عدد القتلى والمصابين الفلسطينيين يعادل أكثر من 10% من سكان القطاع البالغ عدددهم نحو 2.2 مليون.

وعلى الرغم من إقراره بقتل وجرح أعداد هائلة من المدنيين الفلسطيينين، فإن قائد الأركان السابق ادعى أن الجيش الإسرائيلي يتصرف وفق القانون الدولي الإنساني في غزة.

وقالت الصحيفة إن تقدير الجنرال المتقاعد لأعداد الضحايا في غزة لافت، إذ إنه يتطابق تقريبا مع الحصيلة المعلنة من قبل وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.

وأشارت إلى أن المسؤولين الإسرائيليين وصفوا مرارا الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة في غزة بأنها "دعاية" تنشرها حركة حماس، وذلك على الرغم من أن وكالات الإغاثة الدولية تعتبر تلك الأرقام موثوقا بها.

ووفق حصيلة نشرتها وزارة الصحة بالقطاع اليوم، استشهد 64 ألفا و803 فلسطينيين وأصيب 164 ألفا و264 آخرون منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشارت غارديان إلى أن هناك تسريات استخبارية إسرائيلية بأن القتلى المدنيين في غزة حتى مايو/أيار الماضي يشكلون 80% من إجمالي الضحايا.

يُذكر أن منظمات دولية عديدة تتهم إسرائيل بشن حرب إبادة، بالتوازي مع تجويع ممنهج للسكان المحاصرين في غزة.

والعام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتيْ اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهم تشمل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.