تسليم الدفعة الرابعة من سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان

استكملت، اليوم السبت، المرحلة الرابعة من خطة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان إلى الجيش اللبناني.

وبحسب بيان مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمن الفلسطيني في لبنان عبد الهادي الأسدي، سُلمت 5 شاحنات من مخيم عين الحلوة (شرقي مدينة صيدا جنوبي لبنان) و3 شاحنات من مخيم البداوي (شمال) من السلاح التابع لفصائل منظمة التحرير الفلسطينية إلى الجيش اللبناني.

وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا للبيان المشترك الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس اللبناني جوزيف عون، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات، وتحسين الظروف المعيشية فيها.

وشدد على أن هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية اللبنانية، وتجسد الحرص المشترك على ترسيخ الأمن والاستقرار وصون العلاقات الأخوية بين الشعبين.

ولم يوضح البيان ما إذا كانت هذه الدفعة من تسليم السلاح هي الأخيرة.

دفعات سابقة

وفي 21 أغسطس/آب الماضي تسلم الجيش اللبناني السلاح الفلسطيني بمخيم برج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، في أول مرحلة. ثم تسلم بعدها السلاح من مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي بمدينة صور (جنوب) في الـ28 من الشهر نفسه.

أما الدفعة الثالثة فتسلمها الجيش اللبناني من مخيمات برج البراجنة، ومار إلياس، وشاتيلا، في 29 أغسطس/آب الماضي.

وفي 5 أغسطس/آب، أقر مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح حزب الله، بيد الدولة. وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض وتنفيذها قبل نهاية 2025.

لكن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد أن الحزب لن يسلم سلاحه إلا في حال انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإيقاف عدوانها على البلاد، والإفراج عن الأسرى، وبدء إعادة الإعمار.

ويتجاوز عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان 493 ألف شخص، يعيشون ظروفا صعبة داخل مخيمات تُدار أمنيا من جانب الفصائل الفلسطينية، بموجب تفاهمات غير رسمية تعود إلى اتفاق القاهرة لعام 1969.

ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيما تعترف بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ولا يدخل الجيش ولا القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات، في حين يفرض الجيش إجراءات مشددة حولها.