الحوثيون يتعهدون بدعم غزة ومواصلة العمليات ضد إسرائيل

تعهد الرئيس الجديد لحكومة جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن محمد أحمد مفتاح الجمعة بمواصلة قتال إسرائيل في تجمع جماهيري في صنعاء، بعدما قضى سلفه في غارة إسرائيلية أواخر أغسطس/آب الماضي.

وقال مفتاح الذي أعلن نهاية الشهر الماضي تعيينه للقيام بأعمال رئاسة الوزراء "شرف عظيم لنا أن نكون في هذا الطريق، وأن يكون منا شهداء قادة وحكومة بأكملها تستهدف على طريق القدس بإذن الله".

وتحدث مفتاح في آلاف من الأنصار الذين تجمعوا، ككل يوم جمعة، في العاصمة صنعاء، وعلقت خلفه لافتة كبيرة تحمل صور الوزراء والمسؤولين الذين قتلوا في الهجوم الإسرائيلي.

وأضاف "نشيد بتصاعد العمليات العسكرية من قواتنا".

كما توجه إلى سكان غزة قائلا "نحن معكم ولن نترككم بإذن الله، مهما كانت التضحيات".

ورفع مشاركون في التظاهرة صور زعيمهم عبد الملك الحوثي، ورددوا هتافات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة.

ومنذ بدء الحرب في غزة، يشنّ الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيّرات على إسرائيل وعلى سفن تجارية مرتبطة بها قبالة سواحل اليمن، مؤكدين أن ذلك يأتي إسنادا للفلسطينيين.

في المقابل، نفّذت إسرائيل جولات من الضربات الدامية على اليمن، استهدفت موانئ ومحطات طاقة ومطار صنعاء الدولي.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، قُتل رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي، وتسعة وزراء ومسؤولان، في غارة إسرائيلية استهدفت اجتماعا لهم في صنعاء.

كما أعلنت إسرائيل الأربعاء أنها هاجمت "أهدافا عسكرية" للحوثيين في صنعاء ومحافظة الجوف (شمال)، مما أسفر عن مقتل 46 شخصا وإصابة 165، بحسب أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة في حكومة الحوثيين.