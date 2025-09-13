إيقاف طبيبة بريطانية بارزة عن العمل بعد تضامنها مع غزة والمقاومة

أوقفت هيئة الخدمات الصحية البريطانية طبيبة بارزة عن العمل بعدما أعربت عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني في وجه حرب الإبادة الإسرائيلية وأكدت أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي حركة مقاومة وليست تنظيما إرهابيا كما يدعي الاحتلال.

ووفقا لما أوردته صحيفة تلغراف البريطانية، اليوم السبت، فقد أكد مستشفى ويتينغتون بشمال لندن أن استشارية طب الأطفال الدكتورة إيلين كريسلز "تخضع حاليا لتحقيق داخلي"، وليس لها أوقات عمل مجدولة في الوقت الحالي.

وأكد مصدر بإدارة المستشفى التابع لهيئة الخدمات الصحية البريطانية أنه تم إيقاف الدكتورة كريسلز عن العمل.

وذكرت الصحيفة أن كريسلز نشرت سلسلة من المنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُزعم أنها "معادية للسامية"، وهي عبارات تنتقد إسرائيل وأفعالها بحق الشعب الفلسطيني.

"مقاومون لا إرهابيون"

وفي أحد المنشورات، تقول الطبيبة البريطانية إن مقاتلي حماس "مقاومون مظلومون وليسوا إرهابيين".

وأشارت تلغراف إلى أن إدارة المستشفى نُبهت إلى تلك المنشورات بعد مشاركة كريسلز في مظاهرة في لندن يوم 6 سبتمبر/أيلول الجاري للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة.

ويأتي إيقاف هذه الطبيبة البارزة في سياق إجراءات تشهدها بريطانيا ضد المتضامنين مع فلسطين، حيث اعتقلت الشرطة مئات المتظاهرين المنددين بالإبادة الإسرائيلية خلال احتجاجات في لندن على مدى الأسابيع الماضية وأحالت إلى المحاكمة عشرات منهم بتهمة تأييد حركة "العمل من أجل فلسطين" (فلسطين أكشن) التي حظرتها الحكومة وصنفتها منظمة إرهابية.

ودانت منظمات حقوقية تلك الإجراءات ووصفتها بأنها تجاوز للقانون وتهديد لحرية التعبير.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل -بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد.

وخلّفت الإبادة أكثر من 64 ألف شهيد و164 ألف مصاب، كما استشهد جراء التجويع 420 فلسطينيا، بينهم 145 طفلا، وفق أحدث إحصاءات وزارة الصحة في قطاع غزة.