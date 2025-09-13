أعلنت القوات الروسية اليوم السبت سيطرتها على قرية في شرق أوكرانيا في حين حث الرئيس الأميركي دونالد ترامب دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على فرض عقوبات اقتصادية على موسكو والتوقف عن شراء النفط منها.

وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن قواتها سيطرت على قرية نوفوميكولايفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا.

وتقع نوفوميكولايفكا بالقرب من دونيتسك، مركز المعارك على جبهة شرق أوكرانيا.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت بنية تحتية أوكرانية لطائرات بعيدة المدى وأسقطت 340 طائرة مسيرة خلال الساعات الـ24 الماضية.

لكن وكالة الأنباء الفرنسية، نقلت عن محللين في منصة "ديبستايت" القريبة من الجيش الأوكراني أن البلدة ما زالت تحت سيطرة كييف.

وفي منطقة دونيتسك، أعلنت النيابة العامة الأوكرانية مقتل 3 مدنيين اليوم وإصابة 7 آخرين في قصف روسي على بلدة كوستيانتينيفكا.

وتواصل القوات الروسية شن هجمات على الجبهة في أوكرانيا منذ أشهر محققة تقدما بطيئا في بعض القطاعات.

ويسيطر الجيش الروسي حاليا على نحو 20% من الأراضي الأوكرانية.

وقُتل عشرات آلاف الأشخاص خلال الحرب المتواصلة منذ 3 سنوات ونصف والتي أجبرت الملايين على النزوح ودمّرت غالبية مناطق شرق أوكرانيا وجنوبها.

رسالة من ترامب

في ذات السياق، بعث ترامب برسالة إلى دول الناتو اليوم السبت يحثها فيها على وقف شراء النفط الروسي وفرض عقوبات كبيرة على موسكو لإنهاء حربها على أوكرانيا.

وقال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "أنا مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما توافق جميع دول حلف شمال الأطلسي على فعل الشيء نفسه وتبدأ في ذلك، وعندما تتوقف جميع دول الحلف عن شراء النفط من روسيا".

واقترح الرئيس الأميركي أن يفرض الحلف، كمجموعة، رسوما جمركية تتراوح بين 50% و100% على الصين لإضعاف تعاونها الاقتصادي مع روسيا.

إعلان

ويأتي هذا في أعقاب تهديدات ترامب السابقة بفرض عقوبات على موسكو وعقوبات ثانوية على الدول التي تشتري نفطها مثل الصين والهند، وهما من أكبر المشترين، إذا لم يحرز تقدم نحو إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبالفعل، فرض الرئيس الأميركي رسوما جمركية إضافية بنسبة 25% على البضائع الهندية، عازيا ذلك إلى استمرار واردات نيودلهي من النفط الروسي، لكنه لم يتخذ إجراء مماثلا ضد الصين.