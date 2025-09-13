أميركا تتعهد بالدفاع عن الناتو والحلفاء يطلقون عملية "الحارس الشرقي"

تعهدت الولايات المتحدة بالدفاع عن "كل شبر" من أراضي حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد اختراق مسيّرات روسية أجواء بولندا قبل أيام، في وقت أطلق فيه الحلفاء عملية "الحارس الشرقي" لتعزيز حماية الحدود الشرقية.

وعقد مجلس الأمن الدولي مساء أمس الجمعة جلسة طارئة بطلب من الدول الأوروبية بشأن "انتهاك" المسيّرات الروسية المجال الجوي البولندي.

وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال المندوبة الأميركية في مجلس الأمن إن بلادها تقف إلى جانب حلفائها في الناتو في مواجهة ما وصفتها بالانتهاكات المقلقة للمجال الجوي.

وأضافت شيا أن الإجراءات الروسية تظهر استخفافا بجهود إنهاء الصراع، وأكدت أن بلادها ستدافع عن كل شبر من أراضي الناتو.

وبدت تصريحات نائبة المندوبة الأميركية محاولة لطمأنة الحلفاء بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول أمس الخميس أن توغل المسيّرات الروسية في أجواء بولندا ربما كان "عرضيا".

وكانت مقاتلات "إف-16″ و"إف-35" من بولندا وهولندا قد أسقطت ما لا يقل عن 3 مسيّرات من أصل 19 دخلت المجال الجوي البولندي ليل الثلاثاء، ونفت روسيا مسؤوليتها عن الاختراق.

وخلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي، نفى المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا مسؤولية روسيا عن الحادث، واتهم بولندا بإلقاء اللوم على بلاده دون تقديم أي دليل على الإطلاق.

لكن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ومسؤولين آخرين في حكومته أكدوا أن التوغل الروسي كان متعمدا.

"الحارس الشرقي"

وفي ضوء التطور الأخير، أعلن حلف شمال الأطلسي أمس إطلاق ما سماه عملية "الحارس الشرقي"، وتشمل مشاركة عدة دول في الحلف بقوات إضافية لحماية الحدود الشرقية.

ويأتي الإعلان عن هذه العملية بالتزامن مع مناورات عسكرية روسية بيلاروسية على الحدود مع بولندا، هي الأولى منذ بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته أمس إن الحلف سيعزز دفاعاته على جبهته الشرقية عقب الاختراق الروسي.

وأضاف روته خلال مؤتمر صحفي بمقر الناتو في بروكسل إن الحلف سيطلق عملية "لتعزيز وضعنا على جبهتنا الشرقية بشكل أكبر".

وأشار إلى أن الحلفاء، ومن بينهم الدانمارك وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، التزموا حتى الآن تجاه المهمة ومن المقرر انضمام دول أخرى.

من جهته، قال أليكسوس غرينكوفيتش القائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا، وهو أيضا جنرال في سلاح الجو الأميركي، إن الحلف سيدافع عن كل شبر من أراضيه.

وأضاف غرينكوفيتش خلال المؤتمر الصحفي نفسه "يجب أن تطمئن بولندا والمواطنين في جميع أنحاء الحلف من خلال ردنا السريع في وقت سابق من الأسبوع وإعلاننا المهم هنا اليوم".

وفي إطار المهمة التي تم الإعلان عنها في بروسكل، أعلنت فرنسا إرسال 3 مقاتلات رافال لتعزيز الدفاع عن المجال الجوي البولندي.

كما أعلنت ألمانيا أنها وسّعت نطاق المراقبة الجوية فوق بولندا.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده تشارك بأصول جوية في العملية الأمنية الجديدة للناتو في الجناح الشرقي لأوروبا.